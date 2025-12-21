Hardleerse tiener wéér gepakt, kreeg al duizenden euro's boete

De minderjarige jongen die deze en vorige week meerdere keren werd aangehouden door politie Tilburg Centrum vanwege scooterrijden zonder rijbewijs, blijkt bijzonder hardleers. Zaterdag werd hij opnieuw betrapt door agenten en na een achtervolging aangehouden.

De politie zag de jongen woensdag al rijden op een scooter zonder verlichting . Hij ging er ook toen vandoor toen de agenten hem wilden laten stoppen. Al snel achterhaalden agenten zijn adres, maar hij was thuis nergens te bekennen.

De jongen had op dat moment al meerdere bekeuringen op zijn naam staan, alles bij elkaar opgeteld tot enkele duizenden euro's.

Huisbezoek

Een agent ging zaterdag nog eens bij de jongen thuis langs voor een verklaring van hem. Twee uur na het bezoek werd de jongen weer gepakt na een achtervolging, meldt de politie zondag op sociale media.

De politie schakelt nu verschillende instanties in die gaan kijken hoe de jongen op het rechte pad kan worden gebracht.