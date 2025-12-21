Bijna 400 kerstmannen trotseren obstakels bij Santa Fun Run

Klimmen, klauteren en rennen in een kerstmannenpak. Het was zondag rond de IJzeren Man in Vught druk met kerstmannen. Daar was de Santa Fun Run waar bijna 400 deelnemers aan meededen.

De Santa Fun Run werd gehouden rond recreatieplas de IJzeren Man. Maar het drie kilometer lange parcours liep ook dwars door het klimbos. De deelnemers trotseerden opblaasbare stormbanen en andere obstakels. Dat alles verkleed als kerstman, kerstvrouw of kerstkind.

Kerstvader Joep rent mee met zijn kinderen (foto: Imke van de Laar).

Onder de deelnemers is kerstvader Joep, die samen met zijn kinderen meedoet. “We gaan ons best doen om die drie kilometer vol te maken. We hebben getraind”, zegt hij. Het is volgens hem ook echt geen gewone hardloopwedstrijd. “Het is een obstacle run, dus we moeten klimmen en klauteren.”

Zijn zoon Jip ziet het ook wel zitten. “Ja, ook met dit kerstpak en baard gaat het goed komen”, zegt hij. Kerstmeisje Elise doet mee in een kerstmanpak, maar zonder baard. “Ik heb er zin in. Maar ik hoop niet dat ik vast kom te zitten in deze kleren”, zegt ze.

De warming up voor de Santa Run (foto: Imke van de Laar).

Tijdens de warming-up op het strand van de IJzeren Man maken jong en oud zich klaar voor de uitdaging. De 7-jarige Job heeft er vertrouwen in, ook al heeft hij niet getraind. “Ik ben er klaar voor”, roept hij. “Maar ik heb niet getraind. Gewoon niet te hard rennen. Ik hoop dat het gaat lukken. Het is vooral gezellig en leuk.”

De pakken hebben het parcours niet overleeft (foto: Imke van de Laar).

De angst van Elise blijkt terecht te zijn. Het parcours afleggen zonder kleerscheuren blijkt zo goed als onmogelijk. Dat merken ook kerstpapa Frank en kerstzoon Collin. Hun pak is flink toegetakeld. “We moesten op, over en onder alles door. Dat overleeft de broek niet”, zegt Frank. “En de bramenstruiken helpen ook niet mee.” Toch overheerst bij de finish vooral het plezier. Een van de kerstmannen komt lachend over de streep. “Het was zwaar en uitdagend”, zegt hij. “Maar vooral heel gezellig. Nu snel naar de warme chocomelk.”