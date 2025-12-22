Meer bewijs tegen Zweedse verdachten drievoudige moord Oosterhout

De bewijzen tegen de verdachten van de drievoudige moord in Oosterhout stapelen zich op. Zo vonden experts meer dna van ze. Dat maakte de officier van justitie bekend op een tussentijdse zitting van de rechtbank. Sman O. (24) was de enige verdachte in de zittingzaal. Hij wordt beschouwd als de schutter, maar de Zweed wilde helemaal niks zeggen.

Zwijgrecht Op de tweede tussentijdse zitting maandag was alleen Sman O. in de zaal. Hij had zich nog niet laten zien. Maar hij wilde niks zeggen en beriep zich op zijn zwijgrecht, via de tolk Zweeds die naast hem zat.

Het gaat om Tobias J. (29) uit Göteborg. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd. Sman O. (24) wordt gezien als de schutter en Victoria K. (28) als helper en huurder van de B&B.

De politie ging zoeken naar de mogelijke daders. Het spoor leidde naar Zweden. De verdachten zijn twee mannen en een vrouw. Ze zaten tijdens de moorden in een bed and breakfast in Oosterhout.

De officier van justitie vertelde dat forensische experts meer bewijzen hebben gevonden dat de verdachte Zweedse mannen in de vluchtauto zaten. Er was al dna aangetroffen van de vermeende schutter Sman O. op een mondmasker en op een zonnebril in de vluchtauto. Nu is er van hem een nieuw spoor gevonden. “Het dna van O. matcht met een in de auto gevonden dop van een jerrycan.”

Tobias

Ook van medeverdachte Tobias J. is er meer dna. “Het dna van J. komt overeen met een dna spoor op hendel van de deur aan de bestuurderszijde van de vluchtauto. Ook is zijn dna aangetroffen op een panty die in de auto lag.”

Maar de advocaat van Sman O. vindt het bewijs juist zwakker worden. “Er lijkt meer ruis te komen.”

Ooggetuigen zagen een man met een bivakmuts, de politie denkt dat dat O. was. Maar er is nooit een bivakmuts gevonden, wel een mondmasker. “Het betekent dat cliënt niet de schutter is geweest,” stelde de advocaat. De advocaat schetste ook wat ooggetuigen zagen. “Er wordt gesproken over een Pakistaans uiterlijk, een Turk, een Marokkaan met een baard.”



Voorarrest

De officier vindt die verschillen in herinnering niet raar. “Het is niet zo gek als je je voorstelt als mensen iets maar kort zien. Het gaat snel. En het was een ingrijpende gebeurtenis.” De advocaat vroeg om vrijlating wegens gebrek aan bewijs, maar de rechtbank besliste dat Sman in voorarrest blijft.



De officier stond nog kort stil bij de drie nieuwe arrestaties dit najaar. Dat ging over de diefstal en heling van de vluchtauto. “Ze zijn niet te linken aan de moorden of voorbereiden daarvan. Het onderzoek loopt nog wel door.”



Snapchat

Het onderzoek naar de moorden is nog steeds in volle gang. “Er loopt nog veel digitaal onderzoek aan in beslag genomen gegevensdragers. Dna-onderzoek loopt er nog, vooral op sporen van mevrouw K. in de auto.”



Ook telecomgegevens in de VS worden tegen het licht gehouden. “Er is veel via Snapchat gecommuniceerd.”

Schotrestenonderzoek is er ook nog. Het vuurwapen is tot nu toe nog niet gevonden. Er is wel gezocht in een vijver.

Motief onbekend

Over een motief wordt gespeculeerd. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat het criminele afrekeningen waren. Ze gingen mogelijk over een conflict over drugs in de onderwereld, maar daarover is nog niks officieels gezegd.



De rechtbank en openbaar ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant wijken steeds uit naar de beveiligde rechtszaal bij Schiphol. Dat is om veiligheidsredenen, maar wat er precies speelt is niet bekend. Het kan ook dat zijn dat het alleen een voorzorgmaatregel is, vanwege het extreme geweld.

Opnieuw waren er maandag veel nabestaanden van de drie slachtoffers in de zaal, met hun advocaten. Ze werden bijgestaan door slachtofferhulp en advocaten.

Het OM verwacht dat het half juli het einddossier klaar heeft. Een proces laat nog wel even op zich wachten. De volgende zitting is op 4 maart, weer tussentijds.