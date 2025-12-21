PSV stelt oud-speler Ibrahim Afellay aan als assistent, Ooijer vertrekt

PSV heeft oud-speler Ibrahim Afellay aangesteld als assistent-trainer. Dat laat de club weten in een verklaring. Afellay speelde als middenvelder onder meer voor het Nederlands elftal, FC Barcelona, Olympiakos en Schalke 04.

Trainer Zo was hij assistent-trainer in de jeugdopleiding van Feyenoord en bij Oranje Onder 19, dat afgelopen zomer het EK wist te winnen. “Toen ik werd gevraagd voor deze rol, begon het meteen te kriebelen”, zegt Afellay in een verklaring. “Ik kan niet wachten om na de winterstop te beginnen en mijn steentje bij te dragen.”

Na een succesvolle carrière als speler bij diverse clubs, waarin hij onder meer vier Nederlandse landstitels, de Champions League, de KNVB-beker en meerdere landstitels in Griekenland en Spanje won, maakte hij in 2021 bekend te stoppen als profvoetballer. Zijn contract bij PSV werd toen niet verlengd, waarna Afellay clubloos achter bleef . De afgelopen jaren was hij wel actief als trainer.

Afellay kwam op tienjarige leeftijd bij PSV terecht en speelde meer dan 200 officiële wedstrijden in het rood-witte tenue. De nieuwe assistent-trainer sluit voor het eerst aan bij het elftal tijdens het trainingskamp in Spanje, dat in januari op het programma staat.

Met de komst van Afellay stopt André Ooijer als assistent-trainer bij PSV. “Voor sommigen zal dit nieuws als een verrassing komen”, zegt Ooijer. “Ik heb hier behoorlijk mee geworsteld. Maar één ding staat voor mij voorop: eerlijk zijn naar mezelf.”

Geen plezier

Volgens Ooijer geeft de functie hem niet langer genoeg plezier. “En juist die inzet is voor mij essentieel om samen maximaal succesvol te kunnen zijn.” Hij laat in zijn verklaring weten volledig te stoppen in de voetbalwereld. “Dat heb ik in een vroeg stadium kenbaar gemaakt, zodat PSV voldoende tijd had om een geschikte opvolger te vinden.”

De oud-assistent-trainer sluit af met woorden van dank. “Ik wens Ibrahim, mijn oude teammaatje, alle succes toe. Ik blijf de club op de voet volgen.”