Paaspop reageert op illegale lozingen: ‘Ons afvalwater is niet gedumpt’

Het afvalwater van festival Paaspop is niet geloosd in het riool van Wintelre, maar het festival verwerkt dit netjes volgens de regels en levert het afvalwater af bij de rioolzuivering. Dat zegt directeur Chris Seijkens van Paaspop. Volgens hem geldt dit waarschijnlijk ook voor enkele andere festivals.

Rioolzuivering Paaspop kwam naar voren als een van de organisaties dat zaken deed met het bedrijf Volume Rental. Dat bedrijf doet weer zaken met Daas.

De lozingen vonden plaats bij het bedrijf van ondernemer Pierre Daas. Naar hem is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Zondagochtend werd bekend dat er jarenlang miljoenen liters ontlasting illegaal zijn gedumpt in het riool in Wintelre. Dat bleek uit onderzoek van Omroep Brabant . Het gaat om toiletwater van grote festivals in Nederland en België, maar ook om varkensmest.

Seijkens van Paaspop zegt nu dat hij geen zaken heeft gedaan met Volume Rental en dat er geen van sprake is dat afvalwater van het festival uiteindelijk gedumpt is in het riool van Wintelre.

Paaspop huurt via een leverancier mestzakken. “Het kan zijn dat onze leverancier ook mestzakken huurt die afkomstig zijn van het bedrijf die genoemd worden in het artikel", zegt Seijkens. "De mestzakken komen leeg bij ons aan, maar gaan vervolgens ook weer leeg weg."

Professionals

De directeur legt uit hoe het inzamelen en verwerken van afvalwater bij Paaspop in zijn werk gaat. “Bij ons komen professionals langs die een installatie opzetten die wij tijdens het festival gebruiken", vertelt hij. “Het afvalwater wordt tijdelijk opgeslagen in mestzakken en vervolgens wordt dit door ons netjes afgeleverd bij de rioolzuivering in Schijndel."

Volgens de directeur wordt daar het afvalwater daar verder verwerkt volgens de regels.



9 miljoen liter

Het is nog onduidelijk van welke grote festivals het afvalwater uiteindelijk wel in het riool van Wintelre is geloosd.

Uit onderzoek van Omroep Brabant werd dit weekend duidelijk dat er in het jaar 2023 bijna negen miljoen liter aan afvalwater is geloosd op het terrein van Daas in Wintelre. Ook zou er varkensmest in het riool terechtgekomen.

De lozingen zorgden langere tijd voor veel problemen in de riolering en stankoverlast bij omwonenden. Verschillende overheidsorganisaties zijn onderzoeken begonnen naar de lozingen en mogelijke economische delicten.

Het is nog onduidelijk of dit ook tot vervolging gaat leiden. Het Openbaar Ministerie kan hier niets over zeggen.