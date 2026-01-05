Nikki werd door haar vader misbruikt: 'Ik wil hem nog een knietje geven'

"Ik wil hem alleen nog een knietje geven. Dat kon ik niet toen ik klein was en nu wel." Het is het enige wat Nikki (19) uit Boekel voelt bij de gedachte aan haar vader, Fred K. (48). Liefde is er al jaren niet meer door seksueel misbruik. En nu de rechtszaak tegen haar vader achter de rug is, blijft vooral haat over. Bij haar. En bij haar moeder Susan (47). "Het is gewoon een beest. Hij heeft geen spijt."

Fred K. misbruikte zijn dochter vanaf haar negende. Daarnaast verkrachtte hij zijn meerderjarige achternichtje en maakte hij zich schuldig aan grootschalig online misbruik van tientallen minderjarige meisjes.

Op zijn computer vond de politie 43 mappen met foto’s, video’s en chatgesprekken. Meisjes werden bedreigd en gedwongen om beelden te sturen, terwijl Fred zich voordeed als een jonge jongen. De rechtbank veroordeelde hem in februari tot negen jaar cel.

Voor Nikki was zwijgen lange tijd de enige optie. "Ik dacht: ik heb geen bewijs. Niemand gelooft mij." Pas op haar vijftiende vertelde ze haar moeder wat er was gebeurd. Samen met haar achternicht deed ze uiteindelijk aangifte.

In Boekel, waar iedereen elkaar kent, voelden moeder en dochter de ogen in hun rug prikken. "Mensen spraken ons overal aan. Ze vragen gewoon: ‘is het waar?’ of ‘hoe is het met je vader?'", vertellen ze. Nikki durfde de eerste maand nadat het nieuws bekend werd niet eens naar buiten.

Tijdens de rechtszaak begin dit jaar zag Nikki haar vader voor het eerst weer in anderhalf jaar. "Ik keek hem op zijn rug en ik bevroor." Fred K. zei niets. Geen excuses, geen spijt. 'Geen commentaar', was alles wat hij kwijt wilde. "Dan is hij voor mij geen mens meer", zegt Nikki. Voor moeder Susan was het net zo confronterend. "Je voelt woede, verdriet, machteloosheid. Dit doet iets met je als moeder."