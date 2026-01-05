Nikki werd door haar vader misbruikt: 'Ik wil hem nog een knietje geven'
"Ik wil hem alleen nog een knietje geven. Dat kon ik niet toen ik klein was en nu wel." Het is het enige wat Nikki (19) uit Boekel voelt bij de gedachte aan haar vader, Fred K. (48). Liefde is er al jaren niet meer door seksueel misbruik. En nu de rechtszaak tegen haar vader achter de rug is, blijft vooral haat over. Bij haar. En bij haar moeder Susan (47). "Het is gewoon een beest. Hij heeft geen spijt."
Fred K. misbruikte zijn dochter vanaf haar negende. Daarnaast verkrachtte hij zijn meerderjarige achternichtje en maakte hij zich schuldig aan grootschalig online misbruik van tientallen minderjarige meisjes.
Op zijn computer vond de politie 43 mappen met foto’s, video’s en chatgesprekken. Meisjes werden bedreigd en gedwongen om beelden te sturen, terwijl Fred zich voordeed als een jonge jongen. De rechtbank veroordeelde hem in februari tot negen jaar cel.
Voor Nikki was zwijgen lange tijd de enige optie. "Ik dacht: ik heb geen bewijs. Niemand gelooft mij." Pas op haar vijftiende vertelde ze haar moeder wat er was gebeurd. Samen met haar achternicht deed ze uiteindelijk aangifte.
In Boekel, waar iedereen elkaar kent, voelden moeder en dochter de ogen in hun rug prikken. "Mensen spraken ons overal aan. Ze vragen gewoon: ‘is het waar?’ of ‘hoe is het met je vader?'", vertellen ze. Nikki durfde de eerste maand nadat het nieuws bekend werd niet eens naar buiten.
Tijdens de rechtszaak begin dit jaar zag Nikki haar vader voor het eerst weer in anderhalf jaar. "Ik keek hem op zijn rug en ik bevroor." Fred K. zei niets. Geen excuses, geen spijt. 'Geen commentaar', was alles wat hij kwijt wilde. "Dan is hij voor mij geen mens meer", zegt Nikki. Voor moeder Susan was het net zo confronterend. "Je voelt woede, verdriet, machteloosheid. Dit doet iets met je als moeder."
Het misbruik van Fred K. bleef niet beperkt tot zijn achternichtje en zijn dochter. Tientallen minderjarige meisjes werden online bedreigd en misbruikt. "Hij deed zich voor als iemand anders en dwong kinderen om foto’s te sturen", vertelt Nikki.
De politie vond tientallen mappen met chats, foto’s en video’s, waaronder zelfs beelden en chats met een tweeling van acht jaar.
Beluister hieronder in de podcast Misdaad Uitgelegd het hele gesprek met Nikki en Susan:
Hoewel de veroordeling van Fred K. nu wat rust geeft, blijft de angst. Over enkele jaren kan Fred K. vrijkomen. "Die gedachte beheerst mijn leven", zegt Nikki. Ze veranderde haar achternaam, omdat ze geen K. meer wil heten en omdat mensen haar dan minder goed kunnen vinden. Haar broer heeft binnenkort ook een andere achternaam.
"Ik hoop dat mijn leven ooit normaal wordt, maar dit blijft altijd in mijn hoofd", zegt Nikki. Voor Susan geldt hetzelfde. "Het beheerst je leven. Je hoopt dat het ooit beter wordt, maar je weet het niet." Het verhaal van Nikki en Susan laat zien hoe diep de littekens van seksueel misbruik zijn, zowel fysiek als emotioneel.
Moeder en dochter besloten hun verhaal te delen in de podcast Misdaad Uitgelegd van Omroep Brabant. "Zodat anderen durven praten en hulp zoeken. Het uitstellen of geheim houden helpt niemand", weten ze.
