Annie heeft net een droomplek gekocht, plotseling wordt de camping verkocht

Bewoners van camping de Heidelust in Molenschot kregen afgelopen vrijdag onverwacht het bericht dat hun camping verkocht is aan recreatiebedrijf Capfun. Wat er met de 200 mensen die nu een plaats op de camping hebben gaat gebeuren is onduidelijk. De helft van de caravans en huisjes op de camping wordt permanent bewoond.

Annie kocht een paar weken geleden haar droomplekje. “Voor ik de caravan kocht heb ik nog gevraagd of er plannen waren met het park, er werd me beloofd dat de camping niet verkocht zou worden. Dat zou absoluut niet gebeuren, dat is mij gegarandeerd. Anders had ik het niet gedaan. Ik heb een hoop geld in het opknappen van de caravan gestoken, dus ik voel me belazerd”, vertelt Annie. Het Franse recreatiebedrijf Capfun koopt sinds 2019 de ene na de andere camping in Nederland op en bouwt ze om tot chaletparken met een speelparadijs. Inmiddels zijn al 22 campings in Franse handen maar de overnamehonger lijkt nog lang niet gestild.

Overburen

De camping aan de overkant van de weg van Heidelust moest er eerder al aan geloven. Vroeger was het bekend als camping Linberg, nu staat er ‘Capfun Wondermolen’ op het toegangsbord. Op die camping moesten de oorspronkelijke bewoners wijken voor de plannen van Capfun. Berry en Deborah Steegers woonde er al 25 jaar. Maar ze moeten weg.

In de brief die de bewoners van Heidelust vrijdag kregen staat een telefoonnummer waar meer informatie over huidige en toekomstige reserveringen te krijgen zou zijn. Maar een telefoontje levert niet veel meer dan de mededeling dat het klopt dat het park verkocht is. De dame aan de lijn heeft geen idee wat het voor de huidige bewoners betekent.

"Niemand weet iets", vertelt Johan, die al 4 jaar op Heidelust woont. "Als ik hier weg moet is dat een drama." Tinus vult aan: "Het kan zo zijn dat de mensen die weg moeten van de camping hier tegenover, hier naartoe worden verplaatst." "Het is wel een vervelend bericht dat voor veel onzekerheid zorgt zo vlak voor de kerst", zegt Sylvia. "Ik zit hier tijdelijk vanwege een scheiding, als ik hier weg moet zal ik op zoek moeten naar een ander tijdelijk onderdak. Maar niemand weet wat er gaat gebeuren, dus we zijn allemaal in afwachting van wat er komen gaat."

Een van de 200 caravans en huisjes op De Heidlust