Louis van Gaal geniet van Den Bosch en Serious Request: 'Echt ongelofelijk'

Maandag is dag vijf van Serious Request in Den Bosch. Het evenement van 3FM, waarbij geld opgehaald wordt voor Spieren voor Spieren, is een enorm succes. "De combinatie tussen gemeente, 3FM en Spieren voor Spieren heeft geleid tot een fantastisch evenement", zegt burgemeester Jack Mikkers

De Markt in Den Bosch is deze dagen het epicentrum van Serious Request. De drie dj's die zijn opgesloten in het glazen huis maken er nonstop radio, tot woensdagavond 24 december. Mensen die zelf in actie zijn gekomen om geld op te halen voor het goede doel komen vanuit heel Nederland naar Den Bosch om hun cheque te overhandigen. En bezoekers weten hun weg ook te vinden naar de hoofdstad van Brabant. Om een glimp op te vangen van de dj's of om te genieten van de artiesten die elke avond optreden op De Markt. 3FM is positief verrast

Zendermanager Menno de Boer van 3FM geniet met volle teugen van de warmte die hij ervaart van Den Bosch. "We vinden Den Bosch een geweldige gastvrije en warme stad. Dat wisten we al een beetje, maar door de Brabantse avond van zondagavond ben ik helemaal positief verrast", vertelt hij aan Omroep Brabant. DJ Mart Meijer verblijft zeven dagen in het glazen huis op De Markt: "Het is een fenomenale stad. Het is zo dankbaar, kijk naar hoe de starten en pleinen vol zijn!", roept hij door de brievenbus waar dagelijks vele donaties naar binnen worden gegooid.

Legoblokjes passen perfect op elkaar

De betrokkenheid van Den Bosch bij Serious Request sterkt De Boer in de keuze die is gemaakt voor Den Bosch als gaststad. "Alle Legoblokjes passen perfect op elkaar dit jaar. Dat is goede voorbereiding, maar ook dat we zien dat Den Bosch kolkte en bruiste nog voordat we met Serious Request begonnen." "Heel bijzonder om te zien dat iedere winkel waar je komt, iedere inwoner die je spreekt, die heeft iets met Serious Request. De betrokkenheid in Den Bosch is super aanstekelijk voor de rest van Nederland", aldus De Boer. Van Gaal is vaak in Den Bosch

Oud-bondscoach Louis van Gaal is ambassadeur van Spieren voor Spieren. Hij is deze dagen veelvuldig in Den Bosch te vinden. Ook hij geniet van het enthousiasme van de stad en haar inwoners. "Alleen al Den Bosch vind ik echt ongelofelijk. De stad is uitermate geschikt voor dit soort evenementen. De mensen zijn lief, vriendelijk, aardig. Ze brengen sfeer over en dat zie je ook wel aan de bedragen die worden gestort."

Louis van Gaal heeft het naar zijn zin in Den Bosch (foto: ANP).