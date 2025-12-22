Enorme drukte bij Serious Request in Den Bosch: Markt tijdelijk afgesloten

Enorm druk is het maandagavond bij Serious Request op de Markt in Den Bosch, zo druk dat het plein daarom tijdelijk is afgesloten. De Markt staat vol met mensen die (komen) kijken naar optredens. Zo staan maandagavond onder anderen Sef, Douwe Bob, Luces & Steve en Lisa Korver op het podium.

De gemeente adviseert mensen die nog willen komen om uit te wijken naar de Parade of andere plekken in de stad.

Ook zondagavond moest de Markt tijdelijk worden afgesloten vanwege de drukte.

Spieren voor Spieren

Serious Request staat deze editie in het teken van Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer zitten tijdens de actie opgesloten in het Glazen Huis, dat dit jaar in Den Bosch staat. De dj's draaien tot kerstavond platen die door luisteraars worden aangevraagd na het doen van een donatie.