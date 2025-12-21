Enorme drukte bij Serious Request: Markt tijdelijk afgesloten

Het is zondagavond enorm druk bij Serious Request op de Markt in Den Bosch. Het plein staat vol met mensen die kijken naar het optreden van Pommelien Thijs. Het plein is tijdelijk afgesloten. De wachttijd om op het plein op te komen kan oplopen tot een uur. De gemeente adviseert mensen die nog willen komen om uit te wijken naar de Parade of andere plekken in de stad.

Door de grote drukte is het terrein op de Markt dicht. “We proberen mensen zoveel mogelijk te wijzen op andere plekken in de stad", zegt een woordvoerder. “We realiseren ons dat veel bezoekers voor de artiesten komen. Het kan zijn dat er weer plek ontstaat als een optreden is afgelopen.” Een van de artiesten die zondag optreedt is Pommelien Thijs, wat voor extra toeloop zorgt.

Zondagavond werd een nieuwe tussenstand bekendgemaakt: de actie heeft na drie dagen 7.423.618 euro opgeleverd.

Vrijdag stond de teller nog op ruim 4,3 miljoen euro en zaterdag op ongeveer 5,9 miljoen euro. Serious Request van NPO 3FM staat dit jaar in het teken van Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.

Tijdens Serious Request zitten 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer opgesloten in het Glazen Huis op de Markt. Vanuit daar maken zij 24 uur per dag radio. De actie loopt nog door tot en met kerstavond.