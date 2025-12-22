Saamhorigheid met Kerstmis in deze straat: overal zie je kerstlichtjes

Wie deze dagen in de Eindhovense Shakespearelaan komt, kan zijn ogen uitkijken. De gevels van nagenoeg alle huizen in deze straat zijn verlicht met kerstlampjes. Het zorgt voor een bijzonder schouwspel, maar voor de bewoners is het heel normaal: "We kregen de lampjes erbij toen we de woning kochten."

Dat een huis in de donkere decembermaand lichtjes aan de gevel heeft, is tegenwoordig heel normaal. Dat buren hun huizen samen in kerstsfeer brengen, zie je vaker. Maar de aanpak in de Eindhovense Shakespearelaan is wel heel bijzonder. Bijna alle huizen zijn verlicht. Aan nagenoeg alle gevels aan beide kanten van de straat hangen sfeervolle lampjes aan de rand van de daken. Het geeft een indrukwekkend beeld als je de straat in komt.

Foto: Omroep Brabant

Voor de bewoners van de straat is het niet meer dan normaal dat in december de lichtjes worden opgehangen. "Wij zijn hier komen wonen in 2008 en hebben de lampjes erbij gekregen", vertelt Roy van Gompel lachend.

"Iedereen hangt het altijd keurig netjes op, de mensen helpen elkaar."

"Iedereen hangt het altijd keurig netjes op, de mensen helpen elkaar", zegt Roy over buurtgenoten die het zelf niet op kunnen hangen. Zelf is hij er daar een van. "Mijn zoon hangt ze op, ik heb zelf hoogtevrees", kan Roy er zelf om lachen. Dat bijna de heel straat meedoet aan de lichtversiering vindt hij mooi. "Ik vind het een leuk initiatief en het is wel heel erg gezellig. Over het algemeen doet iedereen mee. We hebben sowieso veel contact met elkaar. Het is soms even wennen met expats die hier komen wonen, maar die doen ook mee als je het uitlegt."

"Als je hier begin december komt, zie je elke zaterdag wel iemand op een ladder staan."

Buurtgenoot Nick Nolden vindt dat zijn straat het goed voor elkaar heeft met het gezamenlijk aankleden en verlichten van de huizen. "Ik hou wel van samendoen. Als je hier begin december komt, zie je elke zaterdag wel iemand op een ladder staan en de lampjes ophangen."

Foto: Omroep Brabant