112-nieuws: Twee gewonden na botsing auto en scooter in Haaren • Ongeluk met auto's en vrachtwagen zorgt voor vertraging op A16 bij Breda
Vandaag om 16:23
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
16:23
Twee gewonden na botsing auto en scooter in Haaren
Bij een aanrijding tussen een auto en een scooter zijn dinsdagmiddag twee mensen gewond geraakt in Haaren. Het ongeluk gebeurde op de kruising van het Leypad en de Driehoven.
12:40
Ongeluk met auto's en vrachtwagen zorgt voor vertraging op A16 bij Breda
Een ongeluk met twee auto's en een vrachtwagen op de A16 bij Breda zorgde dinsdagochtend voor vertraging. Twee rijstroken voor knooppunt Princeville richting Breda gingen dicht, maar waren rond half twee weer open.
09:22
Voetganger aangereden door vrachtwagen op rotonde in Elsendorp
Een voetganger is dinsdagochtend in Elsendorp aangereden door een vrachtwagen. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
06:00
Schuur in brand door vuurwerkresten in container in Heeswijk-Dinther
Een schuur heeft in de nacht van maandag op dinsdag vlam gevat aan het Schuurkerkplein in Heeswijk-Dinther. In een vuilniscontainer naast de schuur is de brand ontstaan. De bewoner had eerder op de avond vuurwerk weggegooid in de container.
05:32
Scooterrijder lichtgewond bij aanrijding met auto in Waalwijk
Een scooterrijder is maandagavond lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Noorder Allee met de Villa Waterranonkel in Waalwijk. De jongen kwam ten val bij de botsing en is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
