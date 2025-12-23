112-nieuws: Twee gewonden na botsing auto en scooter in Haaren • Ongeluk met auto's en vrachtwagen zorgt voor vertraging op A16 bij Breda

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

16:23 Twee gewonden na botsing auto en scooter in Haaren Bij een aanrijding tussen een auto en een scooter zijn dinsdagmiddag twee mensen gewond geraakt in Haaren. Het ongeluk gebeurde op de kruising van het Leypad en de Driehoven. Lees verder

12:40 Ongeluk met auto's en vrachtwagen zorgt voor vertraging op A16 bij Breda Een ongeluk met twee auto's en een vrachtwagen op de A16 bij Breda zorgde dinsdagochtend voor vertraging. Twee rijstroken voor knooppunt Princeville richting Breda gingen dicht, maar waren rond half twee weer open. Lees verder

09:22 Voetganger aangereden door vrachtwagen op rotonde in Elsendorp Een voetganger is dinsdagochtend in Elsendorp aangereden door een vrachtwagen. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder

06:00 Schuur in brand door vuurwerkresten in container in Heeswijk-Dinther Een schuur heeft in de nacht van maandag op dinsdag vlam gevat aan het Schuurkerkplein in Heeswijk-Dinther. In een vuilniscontainer naast de schuur is de brand ontstaan. De bewoner had eerder op de avond vuurwerk weggegooid in de container. Lees verder