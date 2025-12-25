Driekwart Moerdijkers: niet goed meegenomen in besluit dorp op te heffen
Ruim driekwart van de huishoudens in Moerdijk vindt dat ze niet goed meegenomen zijn in het besluit om het dorp op termijn op te heffen. Dat blijkt uit onderzoek van WPG Research in opdracht van Omroep Brabant. Ook op de communicatie na bekendmaking van het nieuws over het dorp is men kritisch: wederom vindt ruim driekwart dat die communicatie middelmatig of ronduit slecht verliep.
Omroep Brabant liet onderzoeksbureau WPG Research onderzoek doen onder de inwoners van Moerdijk. Er zijn 127 woningen huis aan huis bezocht met een vragenlijst, dat is bijna een kwart van alle huishoudens in het dorp.
Meegenomen in het proces
Op de vraag of de inwoners zich meegenomen voelen in het proces rond het opheffen van het dorp, zijn de ondervraagden kritisch. 76% van hen laat weten zich niet betrokken te hebben gevoeld bij het besluit. 16% meldt zich ‘gedeeltelijk’ meegenomen te voelen, en slechts 2% is uitgesproken tevreden over de mate waarop de gemeente naar inwoners heeft geluisterd.
In de aanloop naar het besluit sprak de gemeente met meerdere inwoners van de gemeente. Wethouder Pauline Joosten sprak eerder nog haar waardering uit voor hoe de inwoners meegedacht hebben over de voorwaarden die gelden om Moerdijk leefbaar te houden. Kennelijk is dat proces door veel inwoners anders ervaren.
Communicatie
Ook als het gaat om de communicatie rond het grote nieuws zijn de Moerdijkers uitgesproken kritisch. Ook hier vindt meer dan driekwart dat dit niet goed is gegaan. 45% noemt de communicatie slecht, 32% spreekt van ‘middelmatig’ en 11% is tevreden over de communicatie.
Na de bekendmaking van het voornemen om het dorp op te heffen organiseerde de gemeente meerdere bewonersavonden. Al bleek ook dat er op veel vragen van inwoners nog geen antwoord was. Wat gebeurt er met het kerkhof in het dorp? Hoeveel geld kunnen mensen straks voor hun huis krijgen?
Wel gesproken, niet over opheffen
Gevraagd naar de reden van hun ontevredenheid komen bewoners met verschillende verklaringen. ‘Ze informeren wel, maar geven niet genoeg updates en geen antwoord op vragen‘, zegt iemand. Een ander: ‘Er wordt wel van alles gevraagd en geïnterviewd, maar als het erop neer komt boeit het toch niet’.
Wat opvalt is de enorme hoeveelheid reacties waarin mensen aangeven dat er wel inspraak was, maar dat hen nooit iets concreet gevraagd is over het verdwijnen van het dorp. ‘Er hing iets in de lucht, maar geen idee dat er een sloop aan kon komen’, zegt een inwoner. ‘Er zijn ons op een avond vragen gesteld over de leefbaarheid, maar op geen moment is ons verteld dat het voortbestaan van ons dorp in het geding was - deze mogelijkheid werd pas duidelijk met het bekend maken van de zoekgebieden.’
Den Haag
Dat de gemeente aangaf op 1 december meer duidelijkheid te willen geven en dat dit niet gebeurde, steekt sommigen ook. ‘Er wordt gezegd dat Moerdijk weg gaat maar over een tijdsbestek wordt niet gesproken’, zegt een inwoner. Een ander: ‘Ze hadden het eerst in Den Haag moeten regelen omtrent vergoedingen etc.’
Na het voornemen van het college bleek dat zowel de provincie Noord-Brabant als het Rijk meer tijd nodig heeft om tot een besluit te komen. Dat besluit is daarom tot komende zomer uitgesteld, tot teleurstelling van het college van Moerdijk.
Industrie vs. emoties
Veel inwoners geven aan dat het nieuws voor hen als een donderslag bij heldere hemel kwam, en dat de gemeente ongevoelig en te zakelijk was in het brengen van dat nieuws.
Eén iemand gaat concreet in op het moment van bekendmaking: “Kijk de opname van de avond dat het nieuws gedeeld werd maar terug. Zo ontactvol. Eerst na gezegd te hebben dat het dorp weg moet een half uur doodleuk uitleggen wat de industriële belangen zijn en waarom er voor richting oost gekozen wordt, zonder voldoende stil te staan bij de emoties die dit besluit teweeg brachten.”
Verrassing?
Kwam het nieuws over het opheffen van het dorp, waar al jaren over gesproken wordt, dan echt als een verrassing? Voor 43% van de ondervraagden wel. Een krappe meerderheid van 53% zegt ‘nee, het zat er wel aan te komen’. Nu het besluit er ligt vindt maar 14% het een goed besluit. 71% vindt het een slecht besluit, de rest heeft er geen mening over.
