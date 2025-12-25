Driekwart Moerdijkers: niet goed meegenomen in besluit dorp op te heffen

Ruim driekwart van de huishoudens in Moerdijk vindt dat ze niet goed meegenomen zijn in het besluit om het dorp op termijn op te heffen. Dat blijkt uit onderzoek van WPG Research in opdracht van Omroep Brabant. Ook op de communicatie na bekendmaking van het nieuws over het dorp is men kritisch: wederom vindt ruim driekwart dat die communicatie middelmatig of ronduit slecht verliep.

Omroep Brabant liet onderzoeksbureau WPG Research onderzoek doen onder de inwoners van Moerdijk. Er zijn 127 woningen huis aan huis bezocht met een vragenlijst, dat is bijna een kwart van alle huishoudens in het dorp. Meegenomen in het proces

Op de vraag of de inwoners zich meegenomen voelen in het proces rond het opheffen van het dorp, zijn de ondervraagden kritisch. 76% van hen laat weten zich niet betrokken te hebben gevoeld bij het besluit. 16% meldt zich ‘gedeeltelijk’ meegenomen te voelen, en slechts 2% is uitgesproken tevreden over de mate waarop de gemeente naar inwoners heeft geluisterd. In de aanloop naar het besluit sprak de gemeente met meerdere inwoners van de gemeente. Wethouder Pauline Joosten sprak eerder nog haar waardering uit voor hoe de inwoners meegedacht hebben over de voorwaarden die gelden om Moerdijk leefbaar te houden. Kennelijk is dat proces door veel inwoners anders ervaren. Communicatie

Ook als het gaat om de communicatie rond het grote nieuws zijn de Moerdijkers uitgesproken kritisch. Ook hier vindt meer dan driekwart dat dit niet goed is gegaan. 45% noemt de communicatie slecht, 32% spreekt van ‘middelmatig’ en 11% is tevreden over de communicatie. Na de bekendmaking van het voornemen om het dorp op te heffen organiseerde de gemeente meerdere bewonersavonden. Al bleek ook dat er op veel vragen van inwoners nog geen antwoord was. Wat gebeurt er met het kerkhof in het dorp? Hoeveel geld kunnen mensen straks voor hun huis krijgen?