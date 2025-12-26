Moerdijkers strijdvaardig: bijna niemand wil vrijwillig vertrekken

Een meerderheid van de Moerdijkers is niet van plan om vrijwillig het dorp te verlaten. Ze wachten op een goede regeling, en willen zelfs in bezwaar gaan als die regeling niet bevalt. Dat blijkt uit onderzoek van WPG Research in opdracht van Omroep Brabant. Daaruit blijkt ook dat de huidige Moerdijkregeling waarbij 100 procent van de waarde wordt uitgekeerd door bijna niemand als een serieuze optie wordt gezien.

Omroep Brabant liet onderzoeksbureau WPG Research onderzoek doen onder de inwoners van Moerdijk. Er zijn 127 woningen huis aan huis bezocht met een vragenlijst, dat is bijna een kwart van alle huishoudens in het dorp. Zo snel mogelijk weg

Gevraagd of ze bereid zijn om op korte termijn vrijwillig uit het dorp te vertrekken, antwoordt maar 5 procent dat wel als een optie te zien. Deze mensen zijn duidelijk: ze willen gewoon zo snel mogelijk weg uit Moerdijk. Een grotere groep van 71 procent wil alleen vertrekken als er een goede regeling is, of is zelfs bereid om in bezwaar te gaan als de regeling in hun ogen niet goed genoeg is. De conclusie dat Moerdijk het einde van het dorp strijdvaardig tegemoet gaat, kan dus wel getrokken worden.

Moerdijkregeling

Het is dan ook geen verrassing dat de huidige Moerdijkregeling op weinig enthousiasme kan rekenen. Die regeling zorgde er voor dat Moerdijkers hun huis altijd voor 95 procent van de waarde aan de gemeente konden verkopen. Onlangs is dit verhoogd naar 100 procent.