Moerdijkers willen in de buurt blijven, Etten-Leur en Breda ook populair
Moerdijkers willen het liefst in de buurt van het huidige dorp Moerdijk blijven wonen. Dat blijkt uit onderzoek van WPG Research in opdracht van Omroep Brabant. Ook grotere steden als Etten-Leur en Breda blijken populair, mocht Moerdijk op termijn verdwijnen.
Omroep Brabant liet onderzoeksbureau WPG Research onderzoek doen onder de inwoners van Moerdijk. Er zijn 127 woningen huis aan huis bezocht met een vragenlijst, dat is bijna een kwart van alle huishoudens in het dorp.
‘Ga nog liever dood’
Gevraagd naar de plek waar ze graag naartoe zouden willen verhuizen, geeft een groot deel van de ondervraagden aan het nog niet te weten. De vraag komt voor hen nog te vroeg, ze geven aan niet weg te willen, of kunnen zich nog niet bedenken waar ze zouden willen wonen als het dorp er niet meer is.
De grootste groep die het al wel weet, 42%, wil graag in de gemeente Moerdijk blijven. Zevenbergen, dicht bij het dorp maar met ruim 14.500 inwoners flink groter, is favoriet. Ook Etten-Leur en Breda worden vaak genoemd. Antwoorden als ‘nooit meer in West-Brabant’ en ‘ik ga nog liever dood’ laten zien dat de gedachte aan een nieuw thuis ook emoties oproept.
Wilde men al weg?
Want één ding is duidelijk: dat het verdwijnen van het dorp al jaren in de lucht hangt, wil niet zeggen dat mensen al langer uitkeken naar een nieuwe plek om te wonen.
Op de vraag of ze voor het grote nieuws over het dorp al weg wilden, reageert 81% van de ondervraagden ontkennend. 9% geeft aan hier wel al vaker aan gedacht te hebben, een klein deel van deze groep noemt het dorp ‘al langere tijd onleefbaar’.
Moerdijk wijken
De gemeente houdt de optie open om ergens anders een ‘nieuw Moerdijk’ te bouwen, of enkele ‘Moerdijk wijken’ te stichten. Dit om de mensen die graag in de buurt van hun buren willen blijven wonen die kans te bieden. ‘Maar niet iedereen zal hier behoefte aan hebben’, gaf burgemeester Moerkerke eerder al aan.
We legden deze optie ook voor in het onderzoek, en de dorpsbewoners blijken inderdaad verdeeld. 39% zou graag in de buurt van hun huidige dorpsgenoten blijven wonen, voor 32% is dit niet nodig.
Geen Fort Oranje
Over dat andere idee, om alle Moerdijkers onder te brengen op de plek waar ooit camping Fort Oranje zat, is men eensgezinder. Het plan van een gemeenteraadslid uit Zundert kan op weinig enthousiasme rekenen: 71% van de ondervraagden laat weten er niets voor te voelen.
