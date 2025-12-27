Moerdijkers willen in de buurt blijven wonen, maar niet naar Fort Oranje

Moerdijkers willen het liefst in de buurt van het huidige dorp Moerdijk blijven wonen. Dat blijkt uit onderzoek van WPG Research in opdracht van Omroep Brabant. Ook grotere steden als Etten-Leur en Breda blijken populair, mocht Moerdijk op termijn verdwijnen.

Omroep Brabant liet onderzoeksbureau WPG Research onderzoek doen onder de inwoners van Moerdijk. Er zijn 127 woningen huis aan huis bezocht met een vragenlijst, dat is bijna een kwart van alle huishoudens in het dorp. ‘Ga nog liever dood’

Gevraagd naar de plek waar ze graag naartoe zouden willen verhuizen, geeft een groot deel van de ondervraagden aan het nog niet te weten. De vraag komt voor hen nog te vroeg, ze geven aan niet weg te willen, of kunnen zich nog niet bedenken waar ze zouden willen wonen als het dorp er niet meer is. De grootste groep die het al wel weet, 42%, wil graag in de gemeente Moerdijk blijven. Zevenbergen, dicht bij het dorp maar met ruim 14.500 inwoners flink groter, is favoriet. Ook Etten-Leur en Breda worden vaak genoemd. Antwoorden als ‘nooit meer in West-Brabant’ en ‘ik ga nog liever dood’ laten zien dat de gedachte aan een nieuw thuis ook emoties oproept.

Wilde men al weg?

Want één ding is duidelijk: dat het verdwijnen van het dorp al jaren in de lucht hangt, wil niet zeggen dat mensen al langer uitkeken naar een nieuwe plek om te wonen.