Moerdijkers ervaren stress over verdwijnen dorp, maar zoeken geen hulp

Ruim een derde van de inwoners van Moerdijk heeft mentale klachten door het nieuws dat het dorp op termijn zal verdwijnen. Dat blijkt uit onderzoek van WPG Research in opdracht van Omroep Brabant. Het gaat vooral om stress en een gevoel van onzekerheid, ook depressieve gevoelens worden door enkelen genoemd.

Omroep Brabant liet onderzoeksbureau WPG Research onderzoek doen onder de inwoners van Moerdijk. Er zijn 127 woningen huis aan huis bezocht met een vragenlijst, dat is bijna een kwart van alle huishoudens in het dorp. Stress en onzekerheid

We vroegen of de aankondiging van het verdwijnen van het dorp invloed heeft op de mentale gezondheid van inwoners. Dit blijkt voor ruim een derde van de ondervraagden (38%) het geval te zijn. Nog eens 20% weet niet of het mentaal slechter met ze gaat sinds het nieuws. 42% merkt geen verandering. Gevraagd naar de aard van de klachten blijkt dat mensen vooral stress ervaren, gevolgd door een gevoel van onzekerheid. Enkele ondervraagden geven zelfs aan dat ze depressieve gevoelens hebben sinds het nieuws over de toekomst van het dorp.

Uitstel

Het woord onzekerheid valt de laatste tijd vaak als het gaat om de toekomst van Moerdijk. Op 11 november werd bekend dat de gemeente wil dat het dorp verdwijnt. De hoop en verwachting van het college was dat provincie en Rijk dit ook zouden vinden. De inzet was dat de drie partijen op 1 december duidelijkheid zouden geven. Maar inmiddels is het besluit hierover uitgesteld. Eerst gaf de provincie aan nog enkele maanden onderzoek te willen doen, kort daarna sloot ook het Rijk zich hierbij aan. De bedoeling is nu om in juni meer duidelijkheid voor de inwoners van het dorp te kunnen geven.