Vorst op komst maar natuurijsbanen rekenen zich nog niet rijk: 'Meer nodig'

De timing kan haast niet beter. Deze kerstvakantie trekt de kou onze kant op en kan het op Kerstavond zelfs vier graden vriezen. Toch rekenen vrijwilligers van natuurijsbanen in de provincie zich nog niet rijk. Om te kunnen schaatsen is er echt wat meer vorst nodig. "Maar als het lukt, kan het haast niet mooier", zegt Sjef van den Meijdenberg van de schaatsclub in Moergestel.

Met een stralend zonnetje en een gevoelstemperatuur van -10 graden kunnen de vrijwilligers van de natuurijsbanen niet wachten om met een kerstmuts op hun hoofd de baan te betreden. "Het is al een paar jaar geleden dat we met kerst konden schaatsen. Dan hebben de kinderen vakantie en is het een grote pret", glundert Sjef van Schaatsclub De Vennen in Moergestel. "Maar de voorspellingen zien er nog niet heel gunstig uit", tempert Ton Weterings van IJsclub Terheijden de verwachtingen. "Onze ijsbaan is ruim 40.000 vierkante meter dus daar komt veel gewicht op. Dan heb je wel een paar dagen een temperatuur van -9 graden nodig."

'Wie weet in het nieuwe jaar.'

Daarnaast vrezen de vrijwilligers dat de temperatuur van het water en de grond nog te hoog is voor echte vorst. "Daar komt de oostenwind van de komende dagen bij die de kou meeneemt", legt Sjef uit. "De eerste keer heeft de baan flink wat vorst nodig, maar wie weet na het nieuwe jaar." Weer of geen weer: de vrijwilligers zijn klaar voor de vrieskou. "We zijn altijd en nooit druk met de baan. We hebben een plas van vierhonderd meter dus dat duurt vaak wel even voor het bevroren is", zegt Thom van Beek van Ijsclub Het Eendennest in Sprang-Capelle.

'Baan ligt er piekfijn bij.'

"Onze baan ligt er piekfijn bij. We zijn een maand geleden al begonnen met het gras maaien en het water hebben we al op de baan gepompt met toestemming van het waterschap", zegt Sjef. Ook in Terheijden zijn ze er al even klaar voor. "De pomp ging hier al op 15 november aan. We zouden het nieuwe jaar graag openen met een borrel op de ijsbaan dus we blijven hopen. Dat zou alleen voor de kassa van de vereniging al goed zijn", lacht Ton.