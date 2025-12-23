6 tegen 34: Jannie maakte zich altijd al zorgen over plannen ASML

Jannie Visscher was één van de zes raadsleden die tegen de uitbreidingsplannen van ASML in Eindhoven stemde. Het SP-lid was in de minderheid: 34 raadsleden in Eindhoven stemden voor. Visscher vond dat de gevolgen van de uitbreiding voor de regio niet te overzien zijn. “We zijn nog lang niet gerustgesteld”, zegt ze nu, anderhalf jaar later.

“De snelheid waarmee Eindhoven nu wil groeien, leidt ertoe dat er steeds minder ruimte is voor mensen met een normaal inkomen”, uit Visscher haar zorgen. “Eindhoven dreigt een exclusieve stad te worden, voor mensen met een dikke portemonnee. Dat vinden wij niet ideaal.” Volgens haar doet de gemeente erg haar best om het ASML naar de zin te maken. “Als je ziet hoe snel de besluitvorming gaat als het om ASML draait, dan zijn er andere zaken waar Eindhoven veel langzamer is.” Visscher doet haar verhaal in de wijk Vaartbroek in Eindhoven. Hier zijn de ‘groeipijnen van de stad’ zoals ze het noemt, zichtbaar. Meer dan honderd woningen zouden hier tegen de vlakte moeten, zo zijn de plannen. ”Er zijn en worden woningen gesloopt waar mensen heel rustig en tevreden wonen. Om plaats te maken voor nieuwbouw, hoogbouw, zonder dat de mensen daar iets over te zeggen hebben. En dat vinden we geen goede zaak.”

De stemming over de uitbreidingsplannen in de gemeenteraad op 11 juni 2024.

“Bewoners van corporatiewoningen zijn een beetje vogelvrij aan het worden. Want het is het makkelijkst om corporatiewoningen te slopen om daar meer andere woningen voor terug te bouwen. Zo krijg je scheve verhoudingen. Dat geeft onrust in de stad en dat kan ook spanningen tussen mensen opleveren.” Visscher was van 2014 tot en met 2018 wethouder van de gemeente Eindhoven. Daarna werd ze raadslid. Ze ziet de stad veranderen. Duizenden hoogopgeleide kenniswerkers kwamen al naar de regio. Met de uitbreidingsplannen zullen er nog eens duizenden bij komen. “We zijn bang dat de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt als het op deze manier doorgaat. Dan krijg je meer een tweedeling.”

“De schade van zo'n veel te snelle groei moet beperkt worden en dat betekent dat je de huidige bewoners heel serieus moet nemen. Dat je moet kijken wat de stad aan kan qua wonen, qua verkeer, qua voorzieningen en daar de groei op aanpassen en niet de groei als doel op zich.” Het zorgt voor spanningen, zo merkt ze. “Wanneer mensen met een goed gevulde portemonnee wel aan een woning kunnen komen, maar mensen met een normaal inkomen niet, dan krijg je spanningen. Mensen met een normaal inkomen worden misschien verdreven uit de stad.”

Ook steeds meer inwoners van de Brainportregio maken zich onder meer zorgen over betaalbare huizen, zo blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. Over drie maanden wil ASML de eerste schop in de grond hebben voor de bouw van hun nieuwe bedrijf in Eindhoven. Haar partij vond destijds bij de stemming in de raad dat de gemeente te hard van stapel liep. “Dit besluit is in de verkeerde volgorde genomen. De gemeente Eindhoven besloot al dat ASML kan uitbreiden met tienduizenden nieuwe inwoners tot gevolg. Zonder dat er ook maar een beeld was van waar moeten die mensen wonen, terwijl de woningnood al heel groot was.” Of 20.000 nieuwe werknemers gaat passen, weet ze ook niet. “Dat weet nog niemand. Maar we zien nu wel dat er zo hard wordt geprobeerd om die ruimte te maken, dat het ook ten koste gaat van mensen die er nu wonen.”