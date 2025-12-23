Na vele mails en aangifte krijgt Peter geld terug van online oplichter

Na dertien mails en een aangifte bij de politie heeft gedupeerde Peter (53) eindelijk het geld teruggekregen dat hij kwijt was na een bestelling bij webshop Monde Mode. Eerder ontdekte Omroep Brabant dat achter deze webshop een 23-jarige oplichter uit Eindhoven zit. Hij leidt een luxeleven vol dure auto's en vakanties.

Op Trustpilot en Facebook klaagden tientallen mensen over Monde Mode. Hun pakketjes kwamen niet aan of mensen ontvingen na weken wachten een product van slechte kwaliteit. De klantenservice hielp niet en gedupeerden kregen hun geld niet terug. De website werkte niet meer. De eigenaar van Monde Mode, de 23-jarige Ilias uit Eindhoven, pronkte ondertussen met zijn geld en luxeleven op sociale media, zo ontdekte Omroep Brabant. Nadat Omroep Brabant over hem schreef, zette hij zijn Instagram op privé en verwijderde hij de meeste berichten van zijn sociale media.

Dertien mails

De 53-jarige Peter bestelde afgelopen oktober twee blouses bij Monde Mode. Hij was op zoek naar een specifiek soort blouse. Die kon hij moeilijk vinden, maar hij kwam de blouse uiteindelijk tegen in de webshop van Ilias. Peter kijkt altijd bij wat voor bedrijf hij shopt, want hij koopt niet graag goedkope spullen uit China. "Maar de website zag er niet raar uit", vertelt hij. "Volgens de site was het een lokaal bedrijf, uit Eindhoven. Het leek me wel prima."

Peter kreeg een bevestigingsmail met een Track & Trace-code. In het begin werkte die wel, maar later niet meer. Volgens de website zou de levertijd zes tot negen werkdagen zijn. Toen Peter na bijna twee weken nog niks in huis had, besloot hij de klantenservice te mailen. Dat mailtje werden er uiteindelijk dertien. De mails die hij van Monde Mode terugkreeg gingen meestal niet inhoudelijk in op het probleem, leken geautomatiseerd en losten niks op.

Een foto van een Ferrari op Ilias' Instagramaccount (bron: Instagram)

Aangifte

Na bijna twee maanden heen en weer mailen deed Peter aangifte. Hij stuurde de bevestiging van de aangifte door naar Monde Mode, waarop hij de volgende ochtend plots een reactie met excuses én zijn geld terugkreeg. Voor Peter ging het inmiddels meer om het principe dan het geld. Zijn bestelling was 63 euro. "Dat kan ik wel missen, dus in eerste instantie wilde ik het laten zitten. Maar toen dacht ik: als hij dit bij duizend mensen doet, gaat het om 63.000 euro. Daardoor kon ik het er niet bij laten." Geld verdienen als doel

"Het artikel van Omroep Brabant was een bevestiging van wat ik al dacht, toen ik besloot aangifte te doen", vertelt Peter. "Ik had te maken met iemand die goedkope producten uit China doorverkoopt en daarmee veel geld probeert te verdienen." Hij baalt ervan dat hij zelf niet beter uit had gezocht wat voor webshop Monde Mode was, voordat hij iets bestelde. "Ik vond eerst dat het aan mezelf lag, maar toch vind ik dit niet kunnen. Je kunt in deze maatschappij niemand meer vertrouwen en dat vinden we normaal, want geld verdienen is een doel op zich geworden." Peter raadt andere gedupeerden aan om net als hij aangifte te doen en de bevestiging daarvan naar Monde Mode te mailen.