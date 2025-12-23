Zorgen over bomvol elektriciteitsnet: expert geeft uitleg

"Heb een plan B, zorg dat je een zaklamp in huis hebt", zo klonk de oproep van netbeheerder Enexis aan de vooravond van de winter. Het bedrijf waarschuwde dat deze winter op verschillende plekken in de provincie mogelijk tijdelijk de stroom uitgeschakeld zou worden vanwege overbelasting. Inmiddels zitten we midden in het koudste seizoen van het jaar, maar Enexis heeft de noodstop nog niet hoeven indrukken.

Toch maakt één op de zes inwoners van de 21 Brainportgemeenten zich zorgen over het overvolle stroomnet in de regio. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant. “Ik denk dat deze zorgen van de mensen in de regio reëel zijn”, zegt onderzoeker Gijs Verhoeven (28) van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij onderzocht de afgelopen vier jaar samen met collega Bart van der Holst hoe mensen financieel kunnen worden geprikkeld zodat mensen hun stroomverbruik meer over de dag uit smeren.

"Het tijdelijk uitschakelen is echt een uiterste maatregel.”

Verhoeven begrijpt de zorgen. “Zoals het er nu naar uitziet gaan we de problemen op het overvolle stroomnet dus waarschijnlijk ook merken in de wijken. Enexis geeft niet voor niks een waarschuwing af. Het tijdelijk uitschakelen is echt een uiterste maatregel.”

De zorgen nemen toe als ASML in de regio met 20.000 mensen is verdubbeld: de helft van de mensen in de regio is bezorgd over de stroomvoorziening op dat moment. Verhoeven begrijpt de vrees en de link die mensen leggen. “Ik snap dat beeld heel goed. We zitten nu met een probleem en dan komen er ook nog eens zoveel mensen en zo’n groot bedrijf bij. Dat is denk ik een logische denkstap van mensen.” Maar volgens hem zijn die zorgen echt niet nodig. “Ze gaan bedrijven als ASML echt niet zomaar toelaten op het net. Ze worden pas aangesloten als het op een veilige en betrouwbare manier kan. Er zal dus eerst nog een uitbreiding van het elektriciteitsnet moeten komen.” Tennet, beheerder van de ‘snelwegen’ van het elektriciteitsnet, heeft onlangs aangekondigd de komende twee jaar ruim achthonderd megawatt aan extra stroom vrij te maken.

Betrouwbaarheid Sommige mensen in de regio hebben nu al last van stroomstoringen, blijkt uit ons onderzoek: 11 procent geeft aan dat het stroomnet soms wat instabiel is

1 procent zegt regelmatig geen elektriciteit te hebben. Volgens Enexis heeft het bedrijf een van de meest betrouwbare stroomnetten ter wereld. “Met een leveringszekerheid van 99,997 procent”, aldus een woordvoerder. “Daarbij heeft Enexis een zeer lage jaarlijkse uitvalduur van gemiddeld ongeveer 22 minuten.” Specifiek voor de Brainportregio kan het bedrijf geen storingscijfers delen. Volgens het bedrijf is graafschade, bijvoorbeeld tijdens de aanleg van glasvezel, de grootste oorzaak van stroomuitval. “Storingen door netcongestie komen niet voor tot op het moment van vandaag.”

Toch zijn storingen niet uitgesloten in deze wintermaanden waarbij naast het normale elektriciteitsverbruik ook warmtepompen op volle toeren draaien en zonnepanelen weinig opleveren.

“Hang niet meteen de elektrische auto aan de lader als je thuiskomt van het werk ."