Iedereen leert Irene (85) kennen in serie over alzheimer: 'Heel herkenbaar'
Het is drie jaar geleden dat documentairemaker Maud Hawinkels begon met het maken van de documentaire Alzheimer Leeft. In de serie volgt Maud haar tante Irene (85), die de diagnose alzheimer kreeg. Het bijzondere eerbetoon, dat sinds september bij Omroep Brabant is te zien op Brabant+, leverde een stroom aan reacties op.
Het gaat goed met de goedlachse Irene, al krijgt ze ook lichamelijk wat kwaaltjes. "Maar dat is niet gek op die leeftijd", zegt Maud, wanneer Omroep Brabant met haar terugblikt op het succes van de serie.
Mauds tante woont sinds maart van dit jaar in een verpleeghuis in Rosmalen, waar ze het over het algemeen naar goed haar zin heeft. "Ze zit op haar plek. Als er bekenden zijn, zoals dochter Karen en zoon Casper, vindt ze het heel gezellig. Maar soms, als er niemand is, vraagt ze zich af wanneer ze weer wordt opgehaald. Ze pakt dan al haar spullen in om terug naar huis te gaan."
In de documentaire is te zien dat Irene het ontzettend moeilijk vond te moeten verhuizen. Casper woonde nog bij zijn moeder en was afhankelijk van haar. "Daardoor was ze thuis nooit echt eenzaam, ze had altijd leven om haar heen", vertelt Maud. "Maar Karen en Casper wisten dat het thuis echt niet meer langer ging. In een rotsituatie was dit de beste oplossing."
Mini-première
De serie leverde heel veel positieve reacties op. "Wij kennen Irene zoals ze is. Nu ik de docu heb gemaakt zeggen ook andere mensen: wat een leuke, bijzondere vrouw, ze vertelt zo leuk. Het is heel leuk om te merken dat het zo goed ontvangen wordt."
Speciaal voor de familie organiseerde ze voordat de documentaire uitkwam een mini-première. "Irene heeft nog drie zussen, voor hen zijn de beelden heel confronterend te zien. De première leek me een mooie manier om ze alvast mee te nemen in de beelden en voor te bereiden op reacties van anderen."
Het werd een mooie avond. "De serie begint met een vrolijke, lachende Irene en eindigt met een traan. Dan denk je wel: wow, wat is er in die paar jaar toch veel gebeurd."
Casper
Vooral Karen en Casper werden volgens Maud bedolven onder reacties. "Er zijn veel mensen die het op de voet hebben gevolgd én het herkenbaar vinden. Ook het kleine leed, zoals uren zoeken naar een pot pindakaas."
Veel mensen vragen zich na het zien van de serie af hoe het met Casper gaat, die na de verhuizing van Irene alleen achterbleef. "Ze zouden het liefst ook een serie van hem willen zien", glimlacht Maud. "Het is voor hem lastig dat er een stoel aan tafel leeg blijft maar gelukkig heeft hij zijn draai gevonden. Hij krijgt hulp en het gaat ondanks alles hartstikke goed."