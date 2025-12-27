Iedereen leert Irene (85) kennen in serie over alzheimer: 'Heel herkenbaar'

Het is drie jaar geleden dat documentairemaker Maud Hawinkels begon met het maken van de documentaire Alzheimer Leeft. In de serie volgt Maud haar tante Irene (85), die de diagnose alzheimer kreeg. Het bijzondere eerbetoon, dat sinds september bij Omroep Brabant is te zien op Brabant+, leverde een stroom aan reacties op.

Het gaat goed met de goedlachse Irene, al krijgt ze ook lichamelijk wat kwaaltjes. "Maar dat is niet gek op die leeftijd", zegt Maud, wanneer Omroep Brabant met haar terugblikt op het succes van de serie. Mauds tante woont sinds maart van dit jaar in een verpleeghuis in Rosmalen, waar ze het over het algemeen naar goed haar zin heeft. "Ze zit op haar plek. Als er bekenden zijn, zoals dochter Karen en zoon Casper, vindt ze het heel gezellig. Maar soms, als er niemand is, vraagt ze zich af wanneer ze weer wordt opgehaald. Ze pakt dan al haar spullen in om terug naar huis te gaan." In de documentaire is te zien dat Irene het ontzettend moeilijk vond te moeten verhuizen. Casper woonde nog bij zijn moeder en was afhankelijk van haar. "Daardoor was ze thuis nooit echt eenzaam, ze had altijd leven om haar heen", vertelt Maud. "Maar Karen en Casper wisten dat het thuis echt niet meer langer ging. In een rotsituatie was dit de beste oplossing."