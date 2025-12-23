Last minute nog op zoek naar een kerstdessert? Robèrt van Beckhoven helpt

Hoe vol je ook zit na een kerstdiner, voor een toetje is altijd nog plek. Ben je nog op zoek naar een mooi en lekker nagerecht met de kerstdagen? Meesterbakker Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk laat zien waarmee je makkelijk indruk kan maken op je familie en vrienden.

Hoe groter de kom, hoe meer mensen ervan kunnen eten. "Doe er eerst wel even doorzichtig folie in, zodat je de taart er straks makkelijk weer uit kan halen." Van Beckhoven geeft de tip om tussendoor op te ruimen. "Zorg dat je overzicht hebt. Rust in je hoofd zorgt voor een mooie taart."

Stap 1 Alle benodigdheden en ingrediënten staan hier op een rijtje. Daar lees je ook hoe je het cake-achtige biscuit maakt, de eerste stap van het maken van de taart. “Als je dat niet kunt of niet genoeg tijd hebt, dan koop je gewoon een cake en daar snij je hele dunne plakjes van", zegt Van Beckhoven. "Met die losse plakjes bekleed je de binnenkant van een bolvormige kom."

“Een dessert mag spectaculair mag zijn, maar het moet niet al te veel werk kosten”, vindt Van Beckhoven. De Vesuvius ijstaart is volgens hem daarom de perfecte finale van het kerstdiner. “Het is een echte kerst-ijstaart die we ook nog even in vuur en vlam zetten."

Stap 2

Daarna mix je het ijs in een keukenmachine. Dat kan gewoon ijs uit de supermarkt zijn. "Ik heb gekozen voor de smaken pistache en framboos, maar je kan bijvoorbeeld ook voor vanille met citroen gaan."

Als het ijs mooi glad is, schep je het met een spatel op de cake in de kom en strijk je het glad langs de zijkant. "Eerste de ene smaak, en daarna de andere. Vergis je niet, je hebt behoorlijk wat ijs nodig", waarschuwt de bakker. De bovenkant - wat de bodem van de taart wordt - dek je helemaal af met het biscuit of plakjes cake.

Stap 3

De bolvormige kom gaat in de diepvries. "Dit alles kan je heel ruim van tevoren maken. Dan heb je minder stress tijdens kerst zelf", tipt Van Beckhoven. "De taart werken we af met eiwitschuim, superlekker. Het recept van dit eiwit heet Italiaanse merengue." Hoe je dit precies maakt, vind je hier.

Stap 4

Als de merengue klaar is, haal je de bol weer uit de vriezer en uit de kom. Robèrt versiert de buitenkant met behulp van een spuitzak met het eiwitschuim. “Probeer het altijd zo te maken dat mensen denken: wauw! Ze gaan je dan zeker om het recept vragen.”

Stap 5

Als laatste stap wordt de taart lichtjes ‘afgebrand’ met een crème-brûléebrander. “Niet te donker”, waarschuwt de bakker. “Ik zie wel eens dat mensen ‘m bijna cremeren. Da's niet gezond.”

Hij plaatst een klein opgewarmd bakje in het midden van de bovenkant van de bol. Daarin giet hij een beetje sinaasappellikeur. “De likeur mag niet te koud zijn. Verwarm het dus even van tevoren. Doe het licht uit, hou een aansteker bij de likeur en tada! Zalig kerstfeest.”

