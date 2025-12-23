Dakloze Alberto krijgt boete na boete: 'Maar niet bedelen is niet eten'

Daklozen die in Breda een boete hebben gekregen voor bedelen, krijgen van burgerbeweging Team Thomas een cadeaubon voor de Jumbo. Zo ook dakloze Alberto Melger. Hij krijgt in Breda de ene boete na de andere, maar kan ze niet betalen. "Als ik ooit een huis krijg, kan ik mijn muren ermee behangen."

Met een volle koffer en een slaapzak zwerft Alberto al anderhalf jaar door Breda. Hij leeft van giften en van bedelen. Dat laatste wordt hem in de gemeente steeds moeilijker gemaakt door een verbod. “Het heeft een enorme impact op mijn leven”, zegt hij. “Als ik niet mag bedelen, kan ik ook niet eten.”



Verzameling boetes

"De boetes die ik krijg, zal ik nooit kunnen betalen", vertelt Alberto. De gemeente handhaaft streng in de stad, vooral tegen bedelen. "Als ik ooit een huis krijg, kan ik mijn muren ermee behangen." Daarom wijkt hij regelmatig uit naar België. "Dan neem ik de trein naar Antwerpen, daar mag je namelijk wel bedelen."

Bedelen mag niet in Breda, maar er mag wel meer niet. “Slapen in een tent, op het station en zelfs in de trein: ik heb alles geprobeerd, maar overal krijg ik een boete. Ze vinden dat ik openbare voorzieningen als hotelkamer gebruik.”



Zinloos

Ruud van Nederkassel van Team Thomas begrijpt niets van de vele boetes die daklozen krijgen tijdens het bedelen. "Het is zinloos om een boete op te leggen aan iemand die niets heeft." Daarom geeft de organisatie iedere dakloze met een boete voor bedelen een Jumbo-cadeaubon voor de kerstdagen. "We willen ze gewoon een hart onder de riem steken."



De tegoedbon komt voor Alberto als geroepen. “Het helpt mij de winter door”, zegt hij. “Tijdens de kerstdagen kan ik zo toch wat eten. Het zorgt ervoor dat ik niet hoef te stelen, want ook dat levert weer boetes op.”



Volgens Van Nederkassel had Alberto allang een woning moeten krijgen van de gemeente. "Als zijn situatie nog niet ernstig genoeg is, vraag ik me af wanneer die dan wél serieus genoeg wordt."

Sinds juni 2018 geldt in Breda een algeheel verbod op bedelen, oorspronkelijk bedoeld om overlast door criminele bendes te beperken. In de praktijk worden vooral lokale daklozen beboet: het aantal boetes steeg van 2 in 2022 naar 95 begin 2024. Volgens SP-fractievoorzitter Inge Verbaasdonk toont dit aan dat vooral kwetsbare mensen de dupe zijn van het beleid, terwijl de oorspronkelijke doelgroep nooit boetes kreeg.

Team Thomas NL ziet de actie met de Jumbo-bonnen als een tijdelijke oplossing. Oprichter Peter Schouten benadrukt dat de echte problemen, het tekort aan opvangplekken en toegang tot voedsel, niet worden aangepakt. “Deze boetes helpen mensen niet aan eten of onderdak”, zegt hij. Hij hoopt dat de gemeente structureel gaat zorgen voor opvang en begeleiding, zodat daklozen worden ondersteund in plaats van bestraft voor overleven.