Peter verruilt trompet voor kerstbel, maar dan volgt een mooie verrassing

Zijn trompet zwijgt maar zijn kerstbel klinkt als een klok. Stadstoeteraar Peter Matthijssen vermaakt zijn Roosendaalse stadsgenoten deze dagen als kerstman. Na jarenlange juridische strijd werd Peter gedwongen zijn trompet aan de wilgen te hangen. Dat kon de échte kerstman natuurlijk niet over zijn hart verkrijgen en heeft daarom nu een mooi cadeau voor Peter onder de kerstboom.

“Ho, ho, ho”, klinkt het uit de mond van kerstman Peter die zichzelf begeleidt met de klanken van zijn kerstbel. “Een beetje eentonig misschien maar beter dan niks en ik kan er ook bij zingen hè.” De tijdelijke carrièreswitch van de stadsmuzikant zorgt voor veel bekijks in het stadscentrum. “Mensen vinden het leuk om mij zo te zien en kinderen willen allemaal met mij op de foto.” Hoewel Peter overduidelijk geniet van zijn rol, zou hij het liefst zijn stadsgenoten trakteren op zijn trompetspel. De Raad van State bepaalde eerder dit jaar dat Peter dit niet meer mag vanwege klachten in de buurt. Vooral zijn concerten in de late uurtjes konden mensen minder waarderen. Voordat de hoogste bestuursrechter uitspraak deed, werden maar liefst zeventien trompetten van Peter in beslag genomen.

"De trompet is mijn kindje."

De afgelopen maanden omschrijft Peter als ‘loodzwaar’. Zijn privéleven is niet altijd even gemakkelijk en in de muziek kan hij zijn emoties kwijt. “De trompet is mijn kindje. Ik mis het spelen natuurlijk enorm. Ik voel mij geamputeerd.”

Wanneer mensen ontdekken dat Peter achter de vermomming van kerstman schuilgaat, verschijnt er glimlach op hun gezicht. “Van mij mag de kerstman er ook best een kerstdeuntje bij spelen op zijn trompet. Beter dan dat geklingel van de kerstbel”, lacht een voorbijganger.

Peter kwam vorig jaar voor het eerst op het idee om als ‘vadertje kerst’ in de stad te verschijnen. “Ik wilde voorkomen dat ze weer mijn trompet zouden inpikken. Want wie durft er nou iets af te pakken van de kerstman? Helaas duurde het kerstfeest maar kort want toen ik weer Peter was, moest ik mijn instrument voor de zoveelste keer inleveren. De handhavers van de gemeente stonden zelfs achter een boom te posten tot wanneer ik een noot zou blazen.” Zijn advocaat Ziya Yeral adviseerde Peter het over een andere boeg te gooien en een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Op deze kerstdag krijgt de kerstman nu het mooiste cadeau dat hij zichzelf kon schenken: Hij mag weer spelen! “Dit zag ik niet aankomen, het is fantastisch”, reageert Peter door het dolle heen. Overmand door emoties verslikt hij zich bijna in zijn baard.

"Misschien heeft iemand nog een instrument liggen."

De stadstoeteraar heeft van de gemeente een ‘aangepaste ontheffing’ gekregen waarmee hij vanaf januari mag trompetteren in drie stadsparken. Het centrum blijft stil, maar dat deert hem niet. Zijn grootste wens is uitgekomen en dat klinkt hem als muziek in de oren. Het ontbreekt hem nu nog maar aan één ding: een trompet. “Misschien heeft iemand nog een instrument liggen dat niet wordt gebruikt. Ik zou zo graag weer spelen. Mensen die mij willen helpen, ben ik eeuwig dankbaar.” Hoewel Peter pas echt in zijn element is als trompettist, smaakt inmiddels zijn bijbaantje ook naar meer. “Of ik volgend jaar opnieuw als kerstman mensen ga verblijden? Zeker weten! Met een papiertje van de gemeente en hopelijk een trompet. Ho, ho, ho, deze kerstman warmt zijn lippen alvast op.”