Gezin werd per ongeluk opgesloten op begraafplaats: 'Blijven we slapen?'

Voor Mark Martens uit Oss was het maandag een bijzonder kille start van de feestdagen. Samen met zijn twee kinderen en vrouw werd hij opgesloten op een begraafplaats - per ongeluk, zonder dat iemand het verder doorhad. “Mijn zoontje vroeg: ‘Moeten we hier blijven slapen?’”

Mark bezocht de traditionele lichtjesavond, een herdenkingsavond voor overledenen, met zijn gezin. Rond half acht liepen vader, moeder en de twee zoontjes (8 en 13 jaar) de begraafplaats in het centrum van Oss op. “Mijn ouders liggen daar begraven. Ze liggen achterin, dus wij zijn daar met de kindjes heen gelopen.” Op dat moment was het volgens Mark best druk bij de begraafplaats. Maar daar kwam snel verandering in, zo zou het gezin gaan ondervinden.

“Mijn 8-jarige ging nog even een gieter met water halen om het graf schoon te maken. We waren er op dat moment twintig minuutjes. Toen hij terugkwam, zei hij dat de poort dicht was. Ik dacht, die maakt een grapje. Maar toen liep ik zelf terug, ik wilde toch even gaan kijken, en zag ik dat alle lampen uit waren. De poort was echt dicht. Er was niemand te zien.”

Het gezin was opgesloten (foto: Siem Breunese / SQ Vision).