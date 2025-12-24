Jo rookt sigaretje, maar dan staat zijn kelderbox in de fik en is er paniek

Al 25 jaar rookt Jo van Oss (88) regelmatig een sigaretje in zijn kelderbox van het appartementencomplex in Oss waar hij woont. Altijd ging het goed, tot dinsdagavond. Er brak brand uit in de kelderbox en twintig appartementen moesten worden ontruimd.

De kelderbox is van Jo van Oss. De krasse Ossenaar woont al 25 jaar in het appartementencomplex. Hij geeft ruiterlijk toe dat hij regelmatig in de kelderbox een sigaretje opsteekt. Nooit eerder ging dat fout, maar nu wel. "Ik ging een sigaretje roken en toen stond ineens alles in brand", vertelt de Ossenaar.

De schrik zit er woensdagochtend nog altijd goed in bij de bewoners van het appartementencomplex aan de Schaepmanlaan in Oss. Dinsdagavond moesten ze hun huis uit omdat er brand uitbrak in een kelderbox op de begane grond.

"De brandweer is gebeld en die zijn gekomen. Het was schrikken. Ik heb vannacht slecht geslapen. Ik ging pas rond elf uur naar bed. Normaal liggen we er al om acht uur, half negen op. Ik ben 88, dan valt het niet meer zo mee."

Buren waarschuwden voor sigaretje roken

Dat buren al eerder waarschuwden dat het niet zo slim is om een sigaretje te roken in de kelderbox, daar kan Jo nu niet zoveel mee. "Dat weet je van tevoren niet. Dit doe ik al 25 jaar en nu gebeurt het een keer", doelt hij op de brand.

Gerrie van Grinsven was een van de eerste bewoners van het appartementencomplex die dinsdagavond in actie kwam. "Het was flink schrikken. Ik heb de buren allemaal geroepen en die zijn mee naar beneden gegaan. Er was veel rook, het was echt verschrikkelijk."

Waar dan wel sigaret roken?

De materiële schade bleef vooral beperkt tot de kelderbox. Gerrie: "Eigenlijk hebben we het er goed van af gebracht. Voor het zelfde geld vliegt alles in de fik."

Zij is een van de personen die gezegd heeft dat er gestopt moest worden met roken in de kelderboxen. "Dat hebben we al vaak genoeg gezegd. Stop met roken daar. Mensen moeten een sigaretje kunnen roken, maar doe het dan op het balkon. Anders kan het een keer te laat zijn. Wij kunnen niet van het balkon naar beneden springen. We hopen maar dat het nu afgelopen is. Rook maar op het balkon, dan zijn wij ook veilig."