'Alphen-Chaam moet ondernemer ruim 1,4 miljoen betalen'

De gemeente Alphen-Chaam moet diep in de buidel tasten om een ondernemer schadeloos te stellen. De Raad van State heeft woensdag bepaald dat de eigenaar van de grond in winkelcentrum Brouwerij, waar een Lidl-filiaal was gevestigd, recht heeft op een planschadebedrag van bijna anderhalf miljoen euro.

De gemeente probeerde hem tegemoet te komen door een aanpassing in het bestemmingsplan. De grondeigenaar kon hiermee niet leven en de Raad van State gaf hem drie jaar geleden gelijk. Dat betekende dat hij recht had op een schadevergoeding van 638.000 euro.

'Grote schade door nieuw plan' De eigenaar van het perceel aan de Brouwerij in Chaam mocht zijn grond door een nieuw bestemmingsplan niet langer aan de Lidl-supermarkt verhuren. Hij vindt dat hij hierdoor grote schade heeft geleden.

Dat bedrag was nog te laag in de ogen van de grondeigenaar, waarna hij nogmaals naar de Raad van State stapte. Tijdens de behandeling van deze zaak suggereerde de eiser dat de gemeente hem in de weg heeft gezeten om de ontwikkelaar van het appartementencomplex De Eekelaar, op dezelfde locatie, tegemoet te komen.

Op de compensatie van 638.000 euro komt nu nog eens en bedrag van acht ton bij, zo is woensdag bekend geworden. Hierdoor moet de gemeente in totaal 1.430.000 euro betalen.

Hoe reageert de gemeente?

Eerder schreven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad dat ze de schade kunnen verhalen op Eekelaar nv, het bedrijf dat het gebouw de Eekelaar ontwikkelde waar de Lidl introk. “Het college spant zich maximaal in om de lasten voor de gemeente Alphen-Chaam zo laag mogelijk te houden”, meldde het college toen ook.

Voor B en W moet het kostenplaatje dat aan de nieuwste uitspraak van de Raad van State vastzit, een fikse tegenvaller zijn. De gemeente Alphen-Chaam kon nog niet inhoudelijk reageren, ze moet de uitspraak nog bestuderen.