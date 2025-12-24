Spookrijder uit Moergestel blijft 90 dagen langer vastzitten

De spookrijder die twee weken geleden een ravage op de A58 veroorzaakte en bij wie thuis later twee zwaargewonde kinderen werden gevonden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Zeeland West-Brabant besloten.

De 49-jarige man uit Moergestel wordt verdacht "van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de woning", meldde de politie eerder al. De man was op zaterdagavond 13 december als spookrijder betrokken bij een ongeluk op de A58 en raakte daarbij gewond. Drie anderen raakten lichtgewond, de man is als enige naar het ziekenhuis vervoerd.