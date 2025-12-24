Zusjes (8 en 10) aangerand: man ontkent, maar krijgt taakstraf van 180 uur
Twee zusjes van acht en tien jaar uit Eindhoven kwamen in augustus 2023 in paniek thuis. Ze zouden die avond zijn aangerand in het Wasvenpark, toen ze er aan het spelen waren met een nieuw speelgoedvliegtuigje. De man die met hen ontucht pleegde, een Eindhovenaar van 28, kreeg woensdag van de rechtbank in Den Bosch een taakstraf van 180 uur en een dag cel.
Ook moet hij de meisjes een schadevergoeding van ieder 1000 euro betalen. Het geld zal op een spaarrekening worden gezet, waar de slachtoffers pas bij kunnen wanneer ze achttien zijn. Er was zes maanden geëist tegen de man, Hussain H., waarvan twee wanneer hij weer de fout ingaat.
In de minder zwaar uitgevallen straf is ook verwerkt dat hij in het geniep een medewerkster van café Thomas had gefilmd. Dat was op 20 oktober 2024, in het toilet van de zaak. Bij zijn aanhouding verklaarde H., die nooit eerder was veroordeeld, dat hij de weg kwijt was. Later verklaarde hij dat hij naar het damestoilet ging, omdat hij nodig naar de wc moest en het herentoilet bezet was.
Waarom was de man gaan filmen?
Toen hij in de wc-ruimte was, werd hij naar eigen zeggen nat gegooid vanuit het hokje naast hem. Daarom zou hij zijn gaan filmen. Volgens de rechter mag dat nog geen reden zijn om in het geheim opnamen te maken. Verder waren zijn verklaringen wisselend en was hiervoor geen bewijs.
Ook voor zijn gedrag in het Eindhovense park, een jaar eerder, had H. een zwak verhaal. De geboren Ossenaar geboren zei dat dat hij de meisjes alleen heeft gesproken en dat hij een van hen een hand heeft gegeven. Verder zou hij ze niet hebben aangeraakt. Beide meisjes hebben echter tegen hun moeder gezegd dat de man hen heeft geknuffeld en gekust dat hij ‘I love you’ tegen hen heeft gezegd. Ook heeft hij een van de zusjes onder haar kleren betast, in de richting van haar borsten.
Volgens hun moeder waren ze in shock en huilend thuisgekomen. Enkele minuten vertelden ze hetzelfde relaas tegen de politie. De rechter spreekt van gedetailleerde, authentieke en consistente verklaringen.
Hoe dacht de advocaat erover?
De advocaat van H. had vrijspraak bepleit, omdat de man niet van kwade wil was en niks ontuchtigs van plan was. Ook is er geen DNA van hem bij de meisjes gevonden. De rechtbank merkte hierbij op dit niets afdoet aan (de betrouwbaarheid van) de verklaringen van de meisjes.
De slachtoffers waren niet bij de rechtszaak. Hun advocaat vertelde toen wel dat wat er was gebeurd, grote gevolgen heeft gehad voor het gezin. "Maandenlang waren de kinderen bang om te gaan spelen op een plek waar ze dol op zijn", zo vertelde de raadsman.
Er was ook een locatieverbod geëist, maar H. heeft zich sinds augustus 2023 niet meer laten zien in het park en ook, voor zover bekend, de meisjes of andere kinderen daar niet meer benaderd. Zodoende is een locatieverbod volgens de rechter niet meer passend.