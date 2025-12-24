Zusjes (8 en 10) aangerand: man ontkent, maar krijgt taakstraf van 180 uur

Twee zusjes van acht en tien jaar uit Eindhoven kwamen in augustus 2023 in paniek thuis. Ze zouden die avond zijn aangerand in het Wasvenpark, toen ze er aan het spelen waren met een nieuw speelgoedvliegtuigje. De man die met hen ontucht pleegde, een Eindhovenaar van 28, kreeg woensdag van de rechtbank in Den Bosch een taakstraf van 180 uur en een dag cel.

Ook moet hij de meisjes een schadevergoeding van ieder 1000 euro betalen. Het geld zal op een spaarrekening worden gezet, waar de slachtoffers pas bij kunnen wanneer ze achttien zijn. Er was zes maanden geëist tegen de man, Hussain H., waarvan twee wanneer hij weer de fout ingaat. In de minder zwaar uitgevallen straf is ook verwerkt dat hij in het geniep een medewerkster van café Thomas had gefilmd. Dat was op 20 oktober 2024, in het toilet van de zaak. Bij zijn aanhouding verklaarde H., die nooit eerder was veroordeeld, dat hij de weg kwijt was. Later verklaarde hij dat hij naar het damestoilet ging, omdat hij nodig naar de wc moest en het herentoilet bezet was. Waarom was de man gaan filmen?

Toen hij in de wc-ruimte was, werd hij naar eigen zeggen nat gegooid vanuit het hokje naast hem. Daarom zou hij zijn gaan filmen. Volgens de rechter mag dat nog geen reden zijn om in het geheim opnamen te maken. Verder waren zijn verklaringen wisselend en was hiervoor geen bewijs.

