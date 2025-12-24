Joey Veerman blijft PSV trouw na transfergerucht: 'Gaan veel verhalen rond'

Joey Veerman blijft in ieder geval tot de zomer bij PSV. Dat hebben de middenvelder en PSV afgesproken, meldt de Eindhovense club. Afgelopen week kwam het bericht dat de middenvelder op weg zou zijn naar Fenerbahçe in Turkije, maar die transfer is van de baan.

Alles was in kannen en kruiken, meldde de doorgaans betrouwbare transferjournalist Fabrizio Romano. De Turkse club zou de afkoopsom van meer dan twintig miljoen betalen voor de spelmaker van PSV. Toch is die transfer op een of andere manier geklapt.

Geen andere transfer deze winter

Veerman reageert zelf ook: "Er gaan de laatste weken veel verhalen rond en hiermee willen wij duidelijkheid scheppen."

De middenvelder gaat ook geen andere transfer meer maken deze winter: "In het nieuwe jaar gaan wij alles op alles zetten om er met de hele spelersgroep een onvergetelijke tweede seizoenshelft van te maken. Tot snel!"



Veerman zou persoonlijk al rond zijn geweest

Hoe het kan dat de overstap toch niet doorgaat, is nog niet helemaal duidelijk. Veerman zou persoonlijk ook al met de Turkse topclub rond zijn geweest, waar hij aanzienlijk meer kon verdienen dan in Eindhoven. Eerder meldde De Telegraaf al dat de transfer vertraging opgelopen had, omdat de voorzitter van de Turkse club opgepakt was in een drugsonderzoek.

Directeur Voetbalzaken, Earnest Stewart, is erg blij dat de 27-jarige uitblinker PSV trouw blijft: "Hij brengt kwaliteit, ervaring en leiderschap, zowel op als buiten het veld. Met deze beslissing scheppen we duidelijkheid voor iedereen binnen de club. Het geeft rust en stelt ons in staat om vanaf komende maand met volledige focus en ambitie verder te bouwen aan onze doelstelling."