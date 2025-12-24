Sabine verrast dierenasiels met gedoneerde spullen: 'Hartverwarmend'

Sabine Pieters uit Heeswijk-Dinther zamelde de afgelopen drie weken spullen in voor asieldieren om ze een extraatje te geven met kerst. Woensdag verraste ze dierenopvang Hokazo in Uden met bergen speelgoed, knuffels, manden en dekens.

Sabine runt een hondentrimsalon en hondenopvang. Zo kwam ze op het idee van de inzamelactie. "Klanten zeggen vaak tegen me dat ze spullen over hebben. Toen dacht ik: laten we met kerst iets doen voor de dieren. Juist in deze tijd, waarin we allemaal liefdevol met elkaar omgaan."

Ze plaatste een oproep op Facebook, hing posters op in het dorp en kreeg aandacht in de lokale krant. "In bakken naast ons huis konden mensen hun donaties achterlaten. Het bleef maar binnenkomen, vooral de laatste dagen ging het heel hard." Dat het zo'n succes zou worden, had ze niet verwacht. "Er stond zelfs iemand uit Abcoude voor de deur."

Woensdag bracht Sabine de spullen naar dierenopvangcentrum Hokazo. Zondag werden ook de dieren van Dierentehuis Den Bosch blij gemaakt met een groot deel van de donaties. Daarnaast liggen er nog spullen klaar voor de Dierenvoedselbank.

Blij met de actie

Bij Hokazo zijn ze erg blij met de actie. "We kunnen het heel goed gebruiken", zegt medewerker Carina Branje. "We hebben hier veel dieren en er gaat heel wat doorheen aan spullen. Honden maken hun dekentjes wel eens kapot en er wordt veel gewassen, dus dingen slijten snel." Ze had niet verwacht dat het zo'n grote hoeveelheid aan spullen zou zijn. "Dat overtreft alle verwachtingen."

Een paar honden gingen woensdag meteen aan de haal met hun nieuwe speeltjes. "Dit is toch superleuk om te zien", glundert Sabine. "Er gebeurt veel voor mensen, maar de diertjes blijven een beetje achter. Het is hartverwarmend dat zoveel mensen iets hebben bijgedragen."