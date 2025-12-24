Zeven dagen wonen in de kroeg: 'Het was echt heel zwaar'

Het klinkt misschien niet als het vervelendste wat er is: jezelf zeven dagen lang opsluiten in een kroeg. Zo dachten Thijs Schipperen, Sebastiaan Wagenaar en Yoeri Schippers er in eerste instantie ook over. Toch bleek het een stuk zwaarder dan gedacht. De drie sloten zich een week lang op in café De Ridder in Den Bosch om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request.

Zeven dagen lang kwamen Thijs, Sebastiaan en Yoeri het café niet uit. Het café, omgedoopt tot de Glazen Kroeg, bleef de hele week open en tijdens openingstijden stonden ze gewoon te werken achter de bar. Slapen deden ze ook in het café, op bedden die midden in de zaak stonden opgesteld. “Het is heel taai geweest. Lange dagen, kort slapen”, vertelt Sebastiaan met kleine oogje. Ook Thijs onderschatte het enorm. “Je denkt, dit is best makkelijk. Maar als je het vergelijkt met de dj’s in het Glazen Huis: zij wisselen elkaar af. Wij draaiden diensten van twintig uur met weinig slaap. En werken in de horeca is zwaar. Ja, het was echt strijden.”

“Op dat moment lijkt dat een geweldig idee."

Met zo weinig slaap viel het de mannen zwaar. “Dat hakt erin”, zegt Thijs. Toch viel het slapen zelf nog mee, vindt Yoeri. “De bedden waren best oké. We hebben eigenlijk best goed geslapen. Ook al was het heel kort”

Het idee ontstond, zoals wel vaker, met een biertje aan de bar. “Een paar dagen voor Serious Request zaten we hier en zo ontstond het idee om onszelf een week op te sluiten”, vertelt Sebastiaan, de eigenaar van het café. “Op dat moment lijkt dat een geweldig idee. Maar oh man, het was zwaar. We hebben wel ontzettend veel plezier gehad met elkaar.”

“Als ik thuis ben, ga ik eerst douchen in mijn eigen douche en daarna naar bed."

Om extra geld op te halen, bedachten de mannen acties. Voor elke 500 euro die werd ingezameld, voerden ze een opdracht uit. “Bijvoorbeeld drie uur lang met één arm werken”, zegt Yoeri. “Of tien uur lang één oog afplakken. En bij 5000 euro heb ik mijn hoofd kaal laten scheren.” Na een week was het moment daar: om 4 uur ’s middags mochten ze eindelijk naar buiten. “Eindelijk weer buitenlucht”, lacht Yoeri. “Als ik thuis ben, ga ik eerst douchen in mijn eigen douche en daarna naar bed. Dan slaap ik twaalf uur. En dan begint kerst.”

Daarna gewoon weer aan het werk in de kroeg.”