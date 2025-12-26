Gestolen vrachtwagen met opzet in brand gestoken in Waalre

Een vrachtwagen is op tweede kerstdag vroeg in de ochtend in brand gestoken op de Petunialaan in Waalre. De truck zou eerder zijn gestolen in Valkenswaard.

De brandweer, die om de hoek zit, was binnen een mum van tijd aanwezig en wist het vuur snel te blussen. De aangehaakte trailer bleek leeg.

Het vuur is ontstaan op de zitting van de vrachtwagen, waar nog wat papieren lagen.

Op camerabeelden zou zijn vastgelegd hoe de dieven er in Valkenswaard met het voertuig vandoor gingen. De politie onderzoekt de zaak en zorgt ervoor dat de vrachtwagen versleept wordt.

De eigenaar is op de hoogte gesteld. Hij kwam poolshoogte nemen bij het voertuig om de schade te bekijken.