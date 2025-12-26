Kerstmis voor iedereen die alleen thuis zit: 'Niemand hoeft alleen te zijn'

Het is vrijdagmiddag gezellig druk in het cultuurcentrum in Baarle-Nassau tijdens het sociale kerstdiner, speciaal voor mensen die anders alleen thuiszitten op tweede kerstdag. "Niemand hoeft alleen te zijn met kerst, dat is nergens voor nodig."

Met een haardvuurtje op het scherm op de achtergrond en volop geklets, hangt er een gezellige sfeer in het cultuurcentrum. Ad van Tilborg geniet van het lekkere eten en het goede gezelschap: "Als ik thuis zit, zit ik maar alleen. Hier ben ik met veel man en kan ik lekker buurten." Er zijn veel bekenden voor Ad. "Mensen van vroeger die je nog kent uit je jeugd. Die mensen worden ook allemaal ouder. Ik zoek graag de gezelligheid op, want die komen ze je niet brengen", lacht hij.

"Dit soort ontmoetingen zijn nodig."

Wim Vervoort is een van de vrijwilligers van het sociaal kerstdiner. "We organiseren het nu al vijf jaar hier. We doen dit voor mensen die het financieel of sociaal moeilijker hebben. We willen een verbindend moment organiseren tijdens kerstmis." Volgens Wim is eenzaamheid niet alleen een probleem in de stad. "Misschien dat het daar meer aanwezig is, maar we zitten hier met zestig man dus dat bewijst dat ook hier dit soort ontmoetingen nodig zijn." Het hele jaar door organiseren ze middagen waar mensen een kopje koffie kunnen komen drinken of een spelletje spelen. "Die middagen worden druk bezocht, dus dat geeft aan dat mensen er nood aan hebben en graag naar buiten willen."

"Het is heel goed geregeld."