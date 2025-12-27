Waarom dit jaar minder mensen hun zorgverzekering aanpassen

Minder Nederlanders stappen dit jaar over naar een andere zorgverzekering. Volgens vergelijkingssite Zorgwijzer komt dat waarschijnlijk doordat de premies grotendeels gelijk blijven of zelfs iets lager worden. Het aantal overstappers ligt volgens Zorgwijzer ruim een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

"Veel premies blijven gelijk of dalen zelfs licht, waardoor het schokeffect zoals we dat in voorgaande jaren zagen volledig uitblijft", zegt Koen Kuijper van Zorgwijzer. "Mensen voelen minder urgentie om direct in actie te komen wanneer ze hun nieuwe polisvoorstel ontvangen." De vergelijkingssite verwacht nog wel een kleine inhaalslag van mensen die op het laatste moment toch overstappen.

De hoogte van het maandelijkse bedrag is volgens kenniscentrum Vektis een belangrijke reden voor mensen om over te stappen. Gemiddeld wisselt jaarlijks zes tot zeven procent van de verzekerden van zorgverzekeraar, met uitzondering van 2022-2023: Toen stapte 8,2 procent over.

Onderhandelingen

Een andere reden om over te stappen is dat niet alle ziekenhuizen een nieuw contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat geldt ook voor Brabant. Zorgverzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen over tarieven en het aantal behandelingen om zorg voor hun verzekerden in te kopen.

Als jouw ziekenhuis geen contract heeft met jouw verzekeraar, moet je een deel van de zorgkosten zelf betalen. Dit jaar zijn de contractonderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars later dan vorig jaar, constateert Wouter Heuvelink, zorgexpert bij ZorgKiezer. Hij noemt het nadelig voor patiënten.

Zo is het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven nog in gesprek met ASR, CZ, Menzis, Salland en ONVZ. Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom onderhandelt nog met VGZ en CZ, en Bernhoven met Achmea, ASR en Menzis. Bij Bernhoven was er op 24 december nog geen zicht op een contract. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft wel met alle zorgverzekeraars een contract, net als het ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis) in Tilburg. Bij dat ziekenhuis geldt dat voor VGZ en Zilveren Kruis alleen voor geestelijke gezondheidszorg een contract is afgesloten.

Toch ieder jaar checken

Zorgverzekeraars zijn niet verplicht met alle ziekenhuizen een contract te sluiten, maar moeten de contractonderhandelingen wél op tijd rond hebben, officieel vóór 12 november. "Zo hebben mensen genoeg tijd om zich te oriënteren op een eventuele nieuwe zorgverzekering. Daarbij kijken ze natuurlijk ook naar de ziekenhuizen. Zolang het contract nog niet 'op groen' staat, stellen ze hun keuze uit."

Dat kan ertoe leiden dat mensen hun overstap helemaal afstellen. "Zorgelijk, want het is goed om ieder jaar te checken of je nog goed zit. Misschien is er iets veranderd in je situatie of zijn je zorgwensen anders. Denk aan een zwangerschap, samenwonen of ander werk."