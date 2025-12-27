Brandweer bezorgd over vuurwerk: 'Vier feest maar denk aan onze veiligheid'

We moeten dit jaar genieten van de vuurwerktraditie, maar wel veilig en met respect voor hulpverleners. Die oproep doet Jolanda Trijselaar, voorzitter van Brandweer Nederland.

De brandweer staat tijdens de jaarwisseling weer paraat om vervelende situaties te voorkomen en te bestrijden, zegt Trijselaar. Tegelijkertijd spreekt ze haar frustratie uit over het geweld en de agressie waar hulpverleners jaarlijks mee te maken krijgen. Zo worden deze hulpverleners regelmatig bekogeld met vuurwerk.

Maar ook al voor oud en nieuw ging het al wel eens mis. Op kerstavond werden rond het Verdiplein in Tilburg politieagenten en een politieauto bekogeld door drie jongeren. De agenten waren daar na meerdere meldingen van vuurwerkoverlast. De drie verdachten kregen een gebiedsverbod tot na de jaarwisseling en moeten zich melden bij Bureau HALT.

Laatste keer zelf afsteken

De komende jaarwisseling is extra bijzonder, omdat het de laatste keer is dat consumenten zelf vuurwerk mogen afsteken. "Voor veel mensen is dat een traditie die ze zullen missen, en dat mag ook gezegd worden", aldus Trijselaar. "Tegelijkertijd is het vuurwerkverbod vanaf 2026 een belangrijke stap naar een veiligere samenleving, met minder letsel, minder schade en minder agressie tegen hulpverleners."

Daarom roept zij iedereen op om het dit jaar samen goed te doen. "Vier feest, geniet van de traditie, maar doe het veilig en met respect voor elkaar én voor onze hulpverleners."