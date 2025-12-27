Navigatie overslaan

Auto met vier inzittenden slaat over de kop op beruchte N69, twee gewonden

Vandaag om 19:14 • Aangepast vandaag om 19:25
De auto met vier inzittenden ging over de kop op de N69 bij Riethoven. (Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.) 
Op de N69 bij Riethoven is zaterdagavond een auto met vier inzittenden over de kop geslagen. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De N69 werd tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Het ongeluk gebeurde met een geleende auto. Door de crash sneuvelde ook een insectenhotel, dat naast de weg stond. 

Het ongeluk vond plaats op een inmiddels berucht stuk N69. Begin december kantelde een vrachtwagen en de afgelopen maanden vonden er meer ongelukken plaats. Omwonenden startten een petitie om de verkeersveiligheid te vergroten
 

De auto met vier inzittenden ging over de kop op de N69 bij Riethoven. (Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.) 
