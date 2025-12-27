Weer raak op beruchte N69: auto met vier mensen erin slaat over de kop

Op de N69 bij Riethoven is zaterdagavond een auto met vier inzittenden over de kop geslagen. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

De N69 werd tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Het ongeluk gebeurde met een geleende auto. Door de crash sneuvelde ook een insectenhotel, dat naast de weg stond.

Het ongeluk vond plaats op een inmiddels berucht stuk N69. Begin december kantelde een vrachtwagen en de afgelopen maanden vonden er meer ongelukken plaats. Omwonenden startten een petitie om de verkeersveiligheid te vergroten.