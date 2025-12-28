Afscheidsaankondiging Frits Spits uitgeroepen tot Radiomoment van het Jaar

De afscheidsaankondiging van Frits Spits in De Taalstaat is verkozen tot het Radiomoment van het jaar 2025. Dat werd zondagmiddag bekendgemaakt in een speciale uitzending van het Omroep MAX-radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1.

De Eindhovense radiomaker maakte in september bekend te stoppen als programmamaker. Zaterdag was zijn laatste uitzending van De Taalstaat. De aankondiging dat hij zou stoppen was volgens een vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van alle grote radiostations, het indrukwekkendste fragment van het afgelopen jaar.

"Frits Spits kondigde zijn vertrek op de voor hem zo kenmerkende manier aan. In betekenisvolle en mooie zinnen. Maar ook stijlvol: hoewel de boodschap hem zelf betreft, stelt hij óók hier de luisteraar en het programma voorop", aldus juryvoorzitter Ron Vergouwen.