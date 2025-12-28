Drievoudige moord in Oosterhout en zorgen om ASML: dit gebeurde deze week

Van meer DNA-bewijs dat is gevonden tegen de Zweedse verdachten van de drievoudige moord in Oosterhout tot zorgen die er zijn om ASML-groei. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Er is meer DNA-bewijs gevonden tegen de Zweedse verdachten van de drievoudige moord in Oosterhout. Het DNA van verdachte Sman O. is aangetroffen op een jerrycan-dop in de vluchtauto, terwijl van medeverdachte Tobias J. DNA is gevonden op een autodeur en panty. Het onderzoek naar de moorden loopt nog steeds. Hier lees je het hele verhaal:

Joey Veerman krijgt het advies van de gebroeders Van de Kerkhof om nog een half jaar bij PSV te blijven in plaats van naar Turkije te vertrekken. Ze waarschuwen voor de andere mentaliteit en twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Turkse club. Lees hier hun analyse:

Eén op de zes inwoners van de Brainportregio maakt zich zorgen over het overvolle stroomnet. Met de geplande uitbreiding van ASML en 20.000 extra werknemers nemen die zorgen toe. Experts adviseren om stroomverbruik te spreiden over de dag. Hier lees je het hele verhaal:

Jannie Visscher was één van de zes raadsleden die tegen de uitbreidingsplannen van ASML in Eindhoven stemde. Het SP-lid was in de minderheid: 34 raadsleden in Eindhoven stemden voor. Visscher vond dat de gevolgen van de uitbreiding voor de regio niet te overzien zijn. Hier lees je meer:

Ongekende passie, hels kabaal en blinde clubliefde. Maar óók toiletrollen die over het veld vliegen en zelfs een ingevet varken dat niet te vangen is. Het Avondje NAC is al vijftig jaar allesbehalve een gewone voetbalwedstrijd. Wat ooit begon als een praktisch idee, groeide uit tot een voetbalfenomeen dat heel Nederland kent. Aan de basis daarvan stonden in 1975 twee mannen: oud-secretaris Eugene Lemmens en oud-trainer Bob Maaskant. De een bedacht het, de ander bracht het tot leven. Hier lees je het hele verhaal: