Van Gerwen gooit zich naar laatste 16 van WK Darts, waar een kraker wacht

Michael van Gerwen heeft zich met sterk spel geplaatst voor de laatste zestien van het WK Darts in Londen. Zondagavond was de sloopkogel uit Vlijmen in de derde ronde veel beter dan zijn Duitse tegenstander Arno Merk, die met 4-1 van het bord werd gegooid. In de volgende ronde wacht voor Van Gerwen een pittige tegenstander.

Voorafgaand was Van Gerwen de duidelijke favoriet in deze wedstrijd. Zijn tegenstander Arno Merk staat op plek 163 op de wereldranglijst, terwijl de Nederlanders op de derde plek staat. Toch schakelde Merk in de vorige ronde nog Peter Wright uit en dus was de groene sloopkogel gewaarschuwd.

Waar Van Gerwen het in zijn eerdere wedstrijden dit toernooi nog lastig had aan het begin van zijn wedstrijden, liet de Vlijmenaar nu vanaf de eerste pijl zien dat er niks te halen viel voor zijn Duitse tegenstander.

Voor je het wist stond MvG met 2-0 voor in sets en gaf hij zijn tegenstander slechts één leg. Erg geconcentreerd ging Van Gerwen verder met de wedstrijd, waarin hij regelmatig zijn kenmerkende kreten liet horen. Ondanks dat de drievoudig-wereldkampioen prima gooide, was het zijn Duitse tegenstander die, mede dankzij een 145-finish, met de derde set aan de haal ging.