Van Gerwen gooit zich naar laatste 16 van WK Darts, waar een kraker wacht
Michael van Gerwen heeft zich met sterk spel geplaatst voor de laatste zestien van het WK Darts in Londen. Zondagavond was de sloopkogel uit Vlijmen in de derde ronde veel beter dan zijn Duitse tegenstander Arno Merk, die met 4-1 van het bord werd gegooid. In de volgende ronde wacht voor Van Gerwen een pittige tegenstander.
Voorafgaand was Van Gerwen de duidelijke favoriet in deze wedstrijd. Zijn tegenstander Arno Merk staat op plek 163 op de wereldranglijst, terwijl de Nederlanders op de derde plek staat. Toch schakelde Merk in de vorige ronde nog Peter Wright uit en dus was de groene sloopkogel gewaarschuwd.
Waar Van Gerwen het in zijn eerdere wedstrijden dit toernooi nog lastig had aan het begin van zijn wedstrijden, liet de Vlijmenaar nu vanaf de eerste pijl zien dat er niks te halen viel voor zijn Duitse tegenstander.
Voor je het wist stond MvG met 2-0 voor in sets en gaf hij zijn tegenstander slechts één leg. Erg geconcentreerd ging Van Gerwen verder met de wedstrijd, waarin hij regelmatig zijn kenmerkende kreten liet horen. Ondanks dat de drievoudig-wereldkampioen prima gooide, was het zijn Duitse tegenstander die, mede dankzij een 145-finish, met de derde set aan de haal ging.
Merk kwam steeds beter in de wedstrijd, maar Van Gerwen liet zich niet van de wijs brengen en bleef de hele wedstrijd stabiel gooien, waarin zijn gemiddelde constant rond de honderd lag. Zo ook in set vier, die gewonnen werd voor Van Gerwen.
De daaropvolgende set was ook een prooi voor Van Gerwen, wat tevens de wedstrijd betekende met een eindstand van 4-1. Het kostte MvG weinig moeite, die erg snel afrekende met zijn tegenstander. Mogelijk heeft hij wat krachten kunnen besparen, want die zal hij nodig hebben in de volgende ronde.
Pittige tegenstander
In de volgende ronde komt Van Gerwen de Schot Gary Anderson tegen. Geen onbekende voor Mighty Mike, want tegen Anderson won Van Gerwen zijn tweede wereldtitel in 2017. De Schotse nummer 12 van de wereldranglijst vloog in een thriller in de derde ronde nipt langs mede-Nederlander Jermaine Wattimena. De wedstrijd tussen de twee wereldkampioenen staat gepland op dinsdag.
Interview ex-vrouw
Van Gerwen liet niet merken ook maar enige last te hebben van het interview van zijn ex-vrouw, wat dit weekend verscheen. Daarin gaf zijn ex, Daphne Govers, in gesprek met Shownieuws aan kort na de scheiding zwanger te zijn geraakt van een andere man. “Wat jij hebt geflikt, dat kunnen ze voor geen filmscript bedenken”, zou Van Gerwen daarna volgens haar gezegd hebben. Volgens Daphne hebben ze nu wel weer goed contact.