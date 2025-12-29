112-nieuws: Man slingert onder invloed van lachgas over de weg in Rosmalen • Man op fatbike gewond bij aanrijding met auto in Oosterhout

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

18:24 Man slingert onder invloed van lachgas over de weg in Rosmalen De politie heeft maandagochtend in Rosmalen een man staande gehouden die onder invloed van lachgas slingerend over de weg reed. In zijn auto werden maar liefst negen lachgascilinders aangetroffen. Lees verder

15:08 Man op fatbike gewond bij aanrijding met auto in Oosterhout Een man op een fatbike is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Meerstoel in Oosterhout. De fatbike kwam deels onder de auto terecht. Lees verder

14:00 Vertraging op A58 richting Tilburg door ongeluk Automobilisten hadden maandagmiddag flinke vertraging op de A58. Door een ongeluk met meerdere auto's stond het tussen Bavel en Tilburg-Centrum West vast. De linkerrijstrook richting Tilburg was een tijd lang dicht voor bergingswerkzaamheden. Lees verder

13:33 Glijbaan in brand gestoken in speeltuintje in Breda Een glijbaan is zondagavond in brand gestoken in een park aan de Hendrik Berlagestraat in Breda. Dat meldt de politie Markdal op Instagram. Op een foto is te zien dat de vlammen uit de bovenkant van het speelstoel slaan. Lees verder

12:13 Jongeren misdragen zich en moeten als straf politieauto's wassen Een bijzondere straf voor een aantal jongeren in Nuland. Zij moeten tijdens deze kerstvakantie politieauto's wassen bij de politie. Tijdens het evenement Nuland Verlicht 'hadden ze zich niet zo keurig gedragen', schrijft de politie maandagochtend op Instagram. Lees verder

11:48 Vrachtwagen die uitbrandde bij windmolen in Oud Gastel blijkt gestolen De vrachtwagen die op Tweede Kerstdag volledig uitbrandde bij een windmolen aan de St. Antoinedijk in Oud Gastel blijkt gestolen te zijn. Dat laat de politie maandag weten. Lees verder

09:44 A2 bij Eindhoven weer vrij na spoedreparatie van vangrail De A2 van Den Bosch richting Eindhoven was maandagochtend afgesloten bij knooppunt Ekkersweijer voor een spoedreparatie aan de vangrail. Die moest gerepareerd worden nadat een auto eerder op de ochtend van de weg raakte. Lees verder

07:54 Automobilist gewond nadat auto op de kop in de greppel belandt Een automobilist is maandagochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht toen zijn auto van de weg raakte en op de kop in de greppel terechtkwam aan de Broeksteeg in Mariahout. Lees verder

06:02 Auto slaat over de kop bij Bakel, brandweer haalt bestuurster eruit Een auto is zondagnacht over de kop geslagen op de N607 bij Bakel. Dit gebeurde rond vier uur 's nachts. De bestuurster is door de brandweer uit de auto bevrijd. Ze was niet gewond en goed aanspreekbaar. Lees verder

05:50 Waarschuwing voor dichte mist en gladheid Het KNMI waarschuwt zondagavond voor plaatselijk dichte mist. Het weerinstituut heeft tot tien uur maandagochtend code geel afgegeven. Het zicht kan minder zijn dat tweehonderd meter. Daarnaast kan het glad zijn. Lees verder