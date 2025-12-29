112-nieuws: Man slingert onder invloed van lachgas over de weg in Rosmalen • Man op fatbike gewond bij aanrijding met auto in Oosterhout

Advertentie
Vandaag om 18:24
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
18:24
Man slingert onder invloed van lachgas over de weg in Rosmalen
De politie heeft maandagochtend in Rosmalen een man staande gehouden die onder invloed van lachgas slingerend over de weg reed. In zijn auto werden maar liefst negen lachgascilinders aangetroffen.
15:08
Man op fatbike gewond bij aanrijding met auto in Oosterhout
Een man op een fatbike is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Meerstoel in Oosterhout. De fatbike kwam deels onder de auto terecht.
14:00
Vertraging op A58 richting Tilburg door ongeluk
Automobilisten hadden maandagmiddag flinke vertraging op de A58. Door een ongeluk met meerdere auto's stond het tussen Bavel en Tilburg-Centrum West vast. De linkerrijstrook richting Tilburg was een tijd lang dicht voor bergingswerkzaamheden.
13:33
Glijbaan in brand gestoken in speeltuintje in Breda
Een glijbaan is zondagavond in brand gestoken in een park aan de Hendrik Berlagestraat in Breda. Dat meldt de politie Markdal op Instagram. Op een foto is te zien dat de vlammen uit de bovenkant van het speelstoel slaan.
12:13
Jongeren misdragen zich en moeten als straf politieauto's wassen
Een bijzondere straf voor een aantal jongeren in Nuland. Zij moeten tijdens deze kerstvakantie politieauto's wassen bij de politie. Tijdens het evenement Nuland Verlicht 'hadden ze zich niet zo keurig gedragen', schrijft de politie maandagochtend op Instagram.
11:48
Vrachtwagen die uitbrandde bij windmolen in Oud Gastel blijkt gestolen
De vrachtwagen die op Tweede Kerstdag volledig uitbrandde bij een windmolen aan de St. Antoinedijk in Oud Gastel blijkt gestolen te zijn. Dat laat de politie maandag weten.
09:44
A2 bij Eindhoven weer vrij na spoedreparatie van vangrail
De A2 van Den Bosch richting Eindhoven was maandagochtend afgesloten bij knooppunt Ekkersweijer voor een spoedreparatie aan de vangrail. Die moest gerepareerd worden nadat een auto eerder op de ochtend van de weg raakte.
07:54
Automobilist gewond nadat auto op de kop in de greppel belandt
Een automobilist is maandagochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht toen zijn auto van de weg raakte en op de kop in de greppel terechtkwam aan de Broeksteeg in Mariahout.
06:02
Auto slaat over de kop bij Bakel, brandweer haalt bestuurster eruit
Een auto is zondagnacht over de kop geslagen op de N607 bij Bakel. Dit gebeurde rond vier uur 's nachts. De bestuurster is door de brandweer uit de auto bevrijd. Ze was niet gewond en goed aanspreekbaar.
05:50
Waarschuwing voor dichte mist en gladheid
Het KNMI waarschuwt zondagavond voor plaatselijk dichte mist. Het weerinstituut heeft tot tien uur maandagochtend code geel afgegeven. Het zicht kan minder zijn dat tweehonderd meter. Daarnaast kan het glad zijn.
05:31
Bewoner door buren gered na brand in huis, woning onbewoonbaar
Een huis aan de Adrianus Benedictus van Lieshoutlaan in Waalwijk is voorlopig onbewoonbaar nadat daar zondagavond brand uitbrak. Buurtbewoners haalden de bewoners uit het huis.
