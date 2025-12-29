Nieuwjaarsduik 2026: alle Brabantse nieuwjaarsduiken op een rij
De één gruwelt ervan, de ander kijkt er het hele jaar naar uit: de nieuwjaarsduik. Zin in een ijskoude plons op 1 januari? Wij zetten alle nieuwjaarsduiken in Brabant voor je op een rij.
Dit jaar zijn er dertig nieuwjaarsduiken in Brabant. Van Bergeijk tot Den Bosch en van Alphen-Chaam tot Lage Zwaluwe: waar je ook woont, de kans is groot dat je ergens in de buurt het water in kunt.
Ga je voor het eerst? Dan is het handig om te weten wat je wel (en vooral niet) moet doen tijdens een nieuwjaarsduik. Denk aan: rustig blijven ademen, niet vlak van tevoren een grote maaltijd eten en jezelf na afloop niet té snel opwarmen als je het water uit komt.
De meeste nieuwjaarsduiken in Brabant zijn pas vanaf twaalf uur 's middags. Je hebt dus genoeg tijd om bij te komen van oudjaarsnacht. En eerlijk is eerlijk: zo’n frisse duik is een verfrissende start van 2026.
Een naakte nieuwjaarsduik
Voor wie de reguliere nieuwjaarsduiken al niet koud genoeg zijn, zijn er ook drie naakte nieuwjaarsduiken in Brabant. Je kunt terecht in Breda, Den Bosch en Middelbeers voor een ‘blote’ duik. Uiteraard met de bekende oranje muts.
Let op: bij sommige duiken is de inschrijftermijn al verstreken.
Bekijk alle nieuwjaarsduiken in Brabant in de kaart hieronder:
Voor exacte starttijden, kosten en voorwaarden verwijzen we je graag door naar de websites van de organisaties.
Weer tijdens oud & nieuw in Brabant
Volgens Weer.nl hoeven we deze jaarwisseling niet te rekenen op een witte afsluiter van het jaar. Warm wordt het ook niet: op oudejaarsdag ligt de maximumtemperatuur rond de 5 graden. Op Nieuwjaarsdag trekken er enkele buien over het land en in Brabant is er kans op natte sneeuw.
Het gaat waarschijnlijk om korte momenten waarbij de sneeuw nauwelijks blijft liggen, maar het kan wel voor gladde wegen zorgen.