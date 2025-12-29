Nieuwjaarsduik 2026: alle Brabantse nieuwjaarsduiken op een rij

De één gruwelt ervan, de ander kijkt er het hele jaar naar uit: de nieuwjaarsduik. Zin in een ijskoude plons op 1 januari? Wij zetten alle nieuwjaarsduiken in Brabant voor je op een rij.

Dit jaar zijn er dertig nieuwjaarsduiken in Brabant. Van Bergeijk tot Den Bosch en van Alphen-Chaam tot Lage Zwaluwe: waar je ook woont, de kans is groot dat je ergens in de buurt het water in kunt.

Ga je voor het eerst? Dan is het handig om te weten wat je wel (en vooral niet) moet doen tijdens een nieuwjaarsduik. Denk aan: rustig blijven ademen, niet vlak van tevoren een grote maaltijd eten en jezelf na afloop niet té snel opwarmen als je het water uit komt.

De meeste nieuwjaarsduiken in Brabant zijn pas vanaf twaalf uur 's middags. Je hebt dus genoeg tijd om bij te komen van oudjaarsnacht. En eerlijk is eerlijk: zo’n frisse duik is een verfrissende start van 2026.