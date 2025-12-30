Het gaat deze week sneeuwen, onze weerman weet wanneer precies

De winterjas moet allicht aan tijdens de jaarwisseling, maar verder wordt het weer eigenlijk verrassend aangenaam met oud en nieuw. “Het is koud, maar het blijft gewoon droog”, zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. Wel benadrukt hij dat dat niet opgaat voor nieuwjaarsdag. "Dan wordt het weer onstuimig."

Voor wie zin heeft in echt winters weer is er goed nieuws: in het eerste weekend van januari wordt het wit. “Met name zaterdag wordt de sneeuwkans groter. Dan kan het ook wel eens blijven liggen”, zegt Willemsen.

Voordat het zover is, krijgen we nog te maken met onstuimig weer. Op 31 december zitten de temperaturen ‘iets boven de nul’, maar ’s nachts is er een kans dat het kwik onder de nul duikt. Het kan dan iets van -1 graden worden. Toch ligt de gevoelstemperatuur nog lager.

“Er staat namelijk een matige wind”, legt Willemsen uit. “Een windkracht van 3 of 4. Dat ga je wel voelen. Bovendien moet je oppassen met de vuurpijlen, want die wind kan verraderlijk zijn.

Toch hoef je zowel overdag als ’s nachts niet bang te zijn voor gladheid. De kans dat je uitglijdt tijdens het sabreren is volgens Willemsen ‘heel klein’. “De wegen en tegels zijn koud, maar er valt geen neerslag, dus de gladheid zal meevallen.”

Op 1 januari is het weer daarentegen ‘onstuimig’, zegt de weerman. “Het zal een graad of 5 worden en er zal neerslag vallen. Er is zelfs een kans dat er natte sneeuw valt”, zegt Willemsen.