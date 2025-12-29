Laatste vuurwerkjaar bij Vesta: 'Dat doet toch wel pijn'

Bij vuurwerkwinkel Vesta in Roosendaal is het maandag een drukke bedoening tijdens de officiële start van de vuurwerkverkoop. Buiten laden klanten hun auto vol met kleurrijke dozen, terwijl binnen eigenaar Patrick Leferink naar zijn team kijkt en beseft dat het de laatste keer is dat de winkel vuurwerk verkoopt. “Dat voelt best treurig,” zegt hij.

Door het vuurwerkverbod voelt de start van de verkoop dit jaar anders dan anders. “Wij hebben dit met een heel team opgezet en dan moet je na al die jaren beseffen dat dit waarschijnlijk de laatste keer is", vertelt Leferink. "Dat doet toch wel pijn." Veertien jaar lang bouwde Leferink samen met zijn team aan de vuurwerkwinkel in Roosendaal. Vuurwerk verkopen werd voor hem meer dan alleen handel. “Het is een traditie, voor de klanten maar ook voor ons.''

Vuurwerkverbod 2026

Vanaf 2026 geldt een algemeen vuurwerkverbod in heel Nederland. Het is dan verboden om consumentenvuurwerk aan te schaffen en af te steken, behalve sterretjes en knalerwten. Voor ondernemers betekent dit dat de verkoop van bijna al het vuurwerk stopt en hun assortiment flink beperkt wordt. Hoe het verbod wordt uitgevoerd is nog onduidelijk. Dit zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers.

Kwaliteit van vuurwerk

Leferink zet zijn vraagtekens bij het effect van het verbod. “De branche verkocht al jaren alleen nog siervuurwerk,” zegt hij. Knalvuurwerk en kleine onstabiele potjes verdwenen al eerder uit de schappen, ziet de eigenaar. Het verbod verplaatst volgens hem vooral het probleem. “Mensen gaan dadelijk over de grens om vuurwerk te halen,” verwacht Leferink. “In Nederland werd altijd streng gecontroleerd op de kwaliteit van het vuurwerk, in het buitenland is dat stukken minder. Dus we lossen hier helemaal niks mee op.”

Het risico neemt juist toe, vooral onder jongeren, denkt hij. “Die kunnen het dan alleen nog maar in het illegale circuit halen of laten bezorgen.'' Een stille jaarwisseling ziet hij dan ook niet gebeuren. “Die illusie kun je gelijk uit je hoofd halen.” Waar zit de grootste onzekerheid?

Niet alleen het verbod zelf, maar vooral het gebrek aan duidelijkheid frustreert de ondernemer. “Wij weten als detailhandel nog helemaal niks. Gaat het verbod honderd procent zeker door? Wat gebeurt er met de huur? Is er compensatie? Niemand weet waar hij aan toe is,” zegt Leferink. Volgens hem is dat voor ondernemers lastig. “Als je iets gaat regelen, zorg dan dat het plan klaarligt. Nu wordt er iets geroepen, maar niemand weet wat de gevolgen zijn.” Inslaan voor volgend jaar

Wat dit jaar vooral opvalt: ''klanten geven veel meer uit.'' Volgens hem komt dat doordat mensen nog één keer goed willen knallen in wat waarschijnlijk het laatste jaar is. Maar de eigenaar schat in dat kopers ook alvast inslaan voor volgend jaar. Vooral de grote boxen zijn populair: sommige exemplaren zijn zelfs al uitverkocht, terwijl de prijzen kunnen oplopen van 250 tot 300 euro.

Klanten hebben flink ingeslagen

Familie haalt voor het laatste jaar siervuurwerk