Opbouw van New Years EHVE in volle gang: 'Helm op en de muts eronder'

Op het Stadhuisplein in Eindhoven wordt maandagmiddag volop gebouwd aan New Years EHVE. Alles wordt tot in de puntjes geregeld om het grootse nieuwjaarsspektakel, in het hart van de stad, een succes te laten worden. "Dat het midden in de stad is, maakt het wel uniek", vertelt projectleider Willem Smits.

Waar voorheen De Lichttoren het decor was van New Years EHVE, vindt het evenement dit jaar plaats op het Stadhuisplein. "Het is een andere plek", zegt showdirector Bart de Ridder. "De Lichttoren is iconisch, maar hier hebben we een groter en breder canvas." Er komen meerdere artiesten en rond middernacht wordt gezamenlijk afgeteld naar het nieuwe jaar, waarna een vuurwerkshow volgt. "Het zicht op de show is perfect vanaf het hele plein", vertelt de Ridder terwijl hij over het Stadhuisplein loopt. "We zijn vandaag begonnen met de technische opbouw." Vuurwerk

Met een grote kraan worden lampen op het dak van het stadhuis geplaatst. "Daarnaast worden de ramen afgeplakt voor de videoprojecties. Verder wordt de laatste hand aan het podium gelegd. Oftewel, er is een hoop aan de hand."

Met een grote kraan worden trussen met lampen op het dak van het stadhuis geplaatst

Het thema van New Years EHVE dit jaar is 'Pulse'. Het plein moet tijdens de jaarwisseling transformeren tot het kloppende hart van de stad. Alles wordt alles uit de kast gehaald om ook van deze derde editie een succes te maken. "We gebruiken veel lichten. Van showlicht en lasers tot stroboscopen en spotlights voor de artiesten." Maar er is meer, weet vuurwerkexpert Jessy Maas. "We zijn al een paar dagen druk met het plaatsen van vuurwerk en verschillende special effects. Het vuurwerk zelf komt pas op het laatste moment op het dak, onder andere vanwege veiligheid." 2500 effecten

Ondanks dat zijn er meer dan voldoende andere dingen te doen voor hem en zijn team. "Zoals het leggen van de kabels, testen van systemen en het voorbereiden van het vuurwerk, vlammen en confetti. We hebben hier straks 2500 effecten staan voor een show van tien minuten rond middernacht."

Voorbereidingen zijn in volle gang

Patrick van de Voort van de stichting Eindhoven247 is in ieder geval blij dat het feest bijna kan gaan losbarsten. "Het is een fantastisch mooi plein. We bouwen hier natuurlijk wel vaker ontzettend mooie feestjes, zoals het kampioenschap van PSV. Dat we dit feest dit jaar hier ook mogen houden vinden we fantastisch." "Dat het midden in de stad is, maakt het wel uniek", vult projectleider Willem Smits aan. Gepakt en gezakt met zijn muts onder de helm heeft hij het in ieder geval niet koud. "Meestal is het niet midden in de winter, dit is dus wel even anders. Maar alle apparatuur kan er tegen." Live op TV

Of alles op tijd klaar is om los te gaan op 31 december om 21.00 uur? Daar heeft hij een duidelijk antwoord op. "Alle boxen moeten nog worden opgehangen, alles moet nog aangesloten en getest worden en we moeten de lampen nog in de juiste richting zetten. We hebben nog wel wat te doen, maar dat gaat zeker goedkomen." Het programma van New Years EHVE duurt van negen uur 's avonds tot half twee 's nachts. De toegang is gratis. Mocht je er nu zelf niet bij kunnen zijn? Geen probleem! Omroep Brabant zendt New Years EHVE uit op web, app, YouTube, Brabant+ en televisie. De livestream is van tien uur 's avonds tot een uur 's nachts te volgen.