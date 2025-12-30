Advertentie
In deze gemeenten mag je dit jaar geen vuurwerk afsteken
Vandaag om 07:22 • Aangepast vandaag om 10:14
Er komt een nationaal vuurwerkverbod, maar in sommige gemeenten in Brabant is het dit jaar al verboden om vuurwerk af te steken. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP aan alle gemeenten.
Twintig gemeenten in Nederland hanteren dit jaar een vuurwerkverbod. Daartoe behoren ook Tilburg en Eindhoven. In andere Brabantse gemeenten zijn er alleen vuurwerkvrije zones. Dat betekent dat er daar op sommige plekken geen vuurwerk afgestoken mag worden.
Dit is de situatie in jouw gemeente, die je hieronder in het kaartje kunt zien:
Eerder dit jaar stemden de Eerste en Tweede Kamer in met een landelijk vuurwerkverbod. Dit verbod kan volgend jaar ingaan. Hulpdiensten hopen dat de komende jaarwisseling rustig en met respect verloopt.
