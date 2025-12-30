In deze gemeenten mag je dit jaar geen vuurwerk afsteken

Er komt een nationaal vuurwerkverbod, maar in sommige gemeenten in Brabant is het dit jaar al verboden om vuurwerk af te steken. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP aan alle gemeenten.

Twintig gemeenten in Nederland hanteren dit jaar een vuurwerkverbod. Daartoe behoren ook Tilburg en Eindhoven. In andere Brabantse gemeenten zijn er alleen vuurwerkvrije zones. Dat betekent dat er daar op sommige plekken geen vuurwerk afgestoken mag worden.

Dit is de situatie in jouw gemeente, die je hieronder in het kaartje kunt zien:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Localfocus te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren