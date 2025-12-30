19-jarige man opgepakt na aanrijding met fiets, zwaargewonden in ziekenhuis

De automobilist die maandagavond in Den Bosch tegen een fietser aanreed is een 19-jarige man uit de stad. Hij werd na het ongeluk aangehouden. Een jongen (17) en meisje (14), die samen op de fiets zaten, raakten zwaargewond.

Achter de auto die de fiets aanreed, reed tijdens het ongeluk nog een andere wagen. De telefoons van beide bestuurders zijn door de politie inbeslaggenomen. Ook zijn de auto's meegenomen voor onderzoek.

Het ongeluk gebeurde maandagavond op de kruising van de Zandzuigerstraat met de Diezekade. De slachtoffers zaten samen op een fiets en werden op een kruising aangereden.

Volgens een getuige in een ander voertuig zouden de twee auto’s mogelijk aan het racen zijn geweest.

Zwaargewond

De slachtoffers die uit Den Bosch komen zijn na het ongeluk met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. De politie weet dinsdagochtend niet hoe het met hen gaat.

Onderzoek in volle gang

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd.