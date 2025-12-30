Navigatie overslaan

Man (19) opgepakt die fiets met twee tieners erop aanreed

Vandaag om 10:51 • Aangepast vandaag om 12:41
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

De automobilist die maandagavond in Den Bosch tegen een fietser aanreed is een 19-jarige man uit de stad. Hij werd na het ongeluk aangehouden. Een jongen (17) en meisje (14), die samen op de fiets zaten, raakten zwaargewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Achter de auto die de fiets aanreed, reed tijdens het ongeluk nog een andere wagen. De telefoons van beide bestuurders zijn door de politie in beslag genomen. Ook zijn de auto's meegenomen voor onderzoek.

Het ongeluk gebeurde maandagavond op de kruising van de Zandzuigerstraat met de Diezekade, vlakbij de Brabanthallen. De slachtoffers zaten samen op een fiets en werden op een kruising aangereden. 

Volgens een getuige in een ander voertuig zouden de twee auto’s mogelijk aan het racen zijn geweest.

Zwaargewond
De slachtoffers die uit Den Bosch komen zijn na het ongeluk met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. De politie weet dinsdagochtend niet hoe het met hen gaat. 

Onderzoek in volle gang
De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. 

